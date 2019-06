Nytt är också att ordföranden Roger Ekström, som omvaldes enligt valberedningens förslag, blir arbetande ordförande från och med 1 november.

Tanken är att Ekström ska jobba halvtid som LHC-ordförande och huvuduppgiften blir att hitta en ny klubbdirektör.

– Jag har ju drivit på en förändringsprocess och den kan jag fortsätta med nu i den här funktionen, säger Ekström och fortsätter:

|

– Målet är att hitta en ordinarie klubbdirektör till 2021 så min halvtidstjänst blir ett år eller ett och ett halvt år.

Från 1 november kommer Roger Ekström att ha en del styrelseuppdrag på andra håll, förutom halvtidstjänsten och det vanliga ordförandeskapet hos LHC.

På årsmötet visades de siffror som det berättats om tidigare. LHC omsatte senaste året 148 miljoner kronor i koncernen och gick med två miljoner i förlust. Själva elithockeydelen backade fem miljoner kronor och det var andra bolags plus som vägde upp det.

Tack vare en nyemission går LHC in i nästa säsong med ett eget kapital på 11,3 miljoner kronor, vilket är bra. Om tre år kommer det att krävas ett eget kapital på tio miljoner för att få vara med i SHL på herrsidan.

– Det här betyder att vi kan släppa ned axlarna litegrann, säger Roger Ekström som nu går in i sitt andra ordförandeår där han tidigare lagt fast en treårsplan mot SM-guld på herrsidan.

LHC:s huvudstyrelse består den kommande säsongen av, förutom ordförande Ekström, av nio ledamöter. Per Magnusson, Tony Wirehn och Ulrika Wiklund har ett år kvar och nya som valdes in på två år är Rikard Wallman, Magnus Johansson, Stefan Jacobsson, Åke Junland, Kristina Vikdahl. Sofia Willquist valdes in på ett år.