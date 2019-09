Mattias Bäckman har varit skadad under en längre tid på grund av en komplex skada som hör ihop med höfter och rygg. Försäsongen har dock känts relativt bra för LHC-backen som var med i ett flertal matcher. Men nu är han återigen tillbaka på skadelistan och under tisdagen sker ytterligare undersökningar för att utreda vad problemet är.

– Det handlar mer om att få en uppfattning över vad det är eller vad de tror att det är. Sedan är det klart att det jobbas efter en plan hela tiden men den planen kanske blir lite klarare efter kvällens undersökningar. Det är en och en halv vecka sedan han spelade så anledningen till att man funderar är ju hans historik. Hade man inte haft den i åtanke hade man inte funderat lika mycket i det här fallet. Han har haft en lång väg tillbaka och är inte hundraprocentig än. Men med det i bakhuvudet, och att han blivit skadad igen, blir man lite fundersam och orolig, säger LHC:s general manager Niklas Persson.

Hur är känslan med honom då?

– Det törs jag inte svara på faktiskt. Det är jäkligt svårt. Det har självklart återigen att göra med hur förra året blev för honom, säger Persson.

Är det samma skada som tidigare eller är det något helt nytt?

– Det får du fråga medical team om. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är också något som de kommer kolla på i kväll (tisdag).

I övrigt går målvakten Jonas Gustavsson i full träning under onsdagen om det inte sker något bakslag och Mikael Frycklund var på is under tisdagen och kommer fortsätta sin rehab på is även onsdag.

– Frycklund är på väg tillbaka och mår definitivt mycket bättre. Det var hans andra hjärnskakningen på kort tid och då vill man vara extra försiktig, men allting har gått bra hittills och han är tillbaka på is, säger Persson.

Är någon av dem potentiellt tillbaka till Luleåmatchen?

– Den frågan får du ställa i morgon (onsdag). Jag törs inte riktigt svara på det. Men jag är ganska säker på att Frycklund inte spelar. Min gissning är att Gustavsson eventuellt spelar. Men det är bättre att kolla det ordentligt i morgon.

Robin Johansson fick en smäll mot Rögle senast vilket gjorde att han vilade under måndagsträningen och även Jaakko Rissanen var inplanerad på vila under måndagen. Men under tisdagsträningen var båda tillbaka i full träning samtidigt som Nick Sörensen var tillbaka från sjukdom.