Som väntat saknar Linköping HC tre viktiga spelare till hemmamötet med Brynäs i Saab arena. Målvakten Jonas Gustavsson, backen Mattias Bäckman och centern Mikael Frycklund spelade i premiären mot Djurgården (2-4), men var stora frågetecken och ingen av dem fanns heller med på förmiddagens lätta matchvärmning. Det betyder med allra största säkerhet att det inte heller är aktuellt med spel.

Hur länge trion blir borta är oklart.

För kvällen betyder det att Jacob Johansson vaktar målet med junioren Matteus Ward som back up, att Max Lindroth får göra SHL-debut som sjundeback och att sena nyförvärvet Axel Ottosson tar över Frycklunds centerplats i en nykomponerad kedja med Nick Sörensen och Jimmy Andersson. Joe Whitney startade senast, men blir extraforward nu. Långtidsskadade Dan Pettersson tränar på is på egen hand, men är ännu inte i närheten av spel.

I Brynäs var, enligt uppgifter till Gefle Dagblad, Nicklas Danielsson krasslig under måndagen, men var med på is under värmningen i dag. Johan Alcén är skadad sedan några veckor, men dock på is igen. I övrigt är laget skadefritt. Marcus Ersson är åttonde back och utanför laget liksom Samuel Solem som ryktas bli utlånad inom kort.

Det ger följande LHC-lag mot Brynäs, som fick en drömstart på SHL-hockeyn med 5-2-vinst borta mot Frölunda:

Målvakt: Jacob Johansson (Matteus Ward).

Backpar: Simon Lundmark, Eddie Larsson – Jonas Holös, Anton Mylläri – Hampus Larsson, Adam Ginning – Max Lindroth.

Kedjor: Broc Little, Jaakko Rissanen, Patrik Lundh – Andrew Gordon, Robin Johansson, Sebastian Karlsson – Nick Sörensen, Axel Ottosson, Jimmy Andersson – Henrik Törnqvist, Filip Karlsson, Olle Lycksell – Joe Whitney.