Förutsättningarna var solklara inför LHC:s sista match i grundserien. Vinna mot HV eller försvinna. Vinna mot HV och kanske ändå försvinna. Både Örebro och Brynäs var tvungna att förlora sina matcher för att en semifinalplats skulle vara säkrad. Det var dock tydligt att det var ett lag i den övre delen av tabellen som mötte ett lag i den nedre. HV71 kom ut med bra energi, pressade högt och lyckades hålla bortalaget på kanterna. Linköping hände helt enkelt inte med i tempot och när halva perioden var spelad stod det 2–0 efter mål av Markus Ljung och Simon Önerud. De hade också bud på mer.

– Det var en jobbig start. De kommer ut hårt på oss och vi hamnar på hälarna, sa Tommy Jonsson till C more efter den första periodpausen.

Jonas Gustavsson var bra i LHC-målet och såg till att göra några viktiga räddningar för att hålla kvar dem i matchen. Linköping fick lite mer puckar mot mål – men det var fortsatt en del slarv i det defensiva spelet. Dock gick perioden mållös förbi. Resultaten i resterande matcher var på LHC:s sida. Malmö hade ledningen mot Örebro med 3–1 och Frölunda hade ledningen med 3–2 mot Örebro – förgäves.

– Just nu är inte vårt resultat med oss. Enormt frustrerande. Vi gör inte mycket bra saker där ute. Vi släpper till alldeles för mycket chanser. Mycket run and gun, sa lagkaptenen Eddie Larsson till C more.

I tredje perioden fick 17-årige Arvid Costmar göra SHL-debut och hade också ett skott på mål. Men i det stora hela var det ändå hemmalaget som hade kontrollen. I skrivande stund ser resultaten i resterande matcher ut att gå in, men LHC gjorde inte det egna jobbet. Med 50 sekunder kvar satte HV 3–0 i tom bur och några sekunder senare kom även 4–0. Säsongen är över för Linköping. Och den avslutades inte snyggt.