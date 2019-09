På söndag blir det härliga möten i Jönköping mot HV71 för LHC:s båda seniorlag. På förmiddagen spelar damerna och under eftermiddagen spelar herrarna, och inte heller beskrivs de två LHC-trupperna på helt olika sätt.

– Vi kommer absolut förknippas med skridskoåkning, attityd och karaktär. Det kommer vara grunden. Sedan gäller de att vara ärlig och säga att vi har tappat många målgörare som stod för mycket av det vi hade framåt. I år har vi 18 utespelare som har grunden i att göra det hårda jobbet. Samtidigt har vi skicklighet i Zoe Hickel som vi tog in som är bra på att hitta kassen, Haruka Toko som är otroligt hockeysmart med härliga händer och Pernilla Winberg som fortsätter att spruta in poäng trots sin ålder, säger LHC-tränaren Medeleine Östling.

Med tanke på likheterna mellan de två seniorlagen är den stora frågan om herrarnas tränare Bert Robertsson eller Madeleine Östling klara av att leda sitt lag på bästa sätt. Östling skrattar när hon får frågan.

– Vi jobbar ju tillsammans också. Jag var med Tommy förra året på en träningen och nu fick jag ju vara med Bert på en träning. Han är härlig och har mycket energi och är hockeynördig. Jag känner igenom mig mycket i det. För att jag skulle få vara med på träningen hade han ett krav och det var att jag skulle ge feedback efteråt. Jag gillar det där tänket, att man kommer nära varandra i föreningen och kan ta lärdom av varandra. Jag har inte läst eller sett att andra har gjort likadant, säger Östling och ler.

Förrutom huvudtränarrollen har Östling, tillsammans med Kim Martin Hasson, fått rollen som general manager. Det efter att den tilltänkta till rollen, Josef Nilsson, hoppade av uppdraget.

– När jag väl är på träningarna är jag huvudtränare, men sedan får man försöka att göra GM-jobben när man inte är med laget. Det kan vara allt från att flytta matcher till att handskas med visumansökningar... Men det fungerar bra.

Söndagens motståndarlag är ett av SDHL-lagen som satsar hårt inför säsongen. Därmed blir det ett bra test inför fredagens seriestart.

– HV71 tar nu ytterligare ett kliv med pengar som kommit in vilket gjort att de kunnat ta in bra spelare. De går för guld. Förut har det känts som det varit ett lag per säsong som öppnat upp plånboken. I år känns det som att det är flera lag som steppat upp.