Gustavsson har gjort succé under hösten men drog på sig en lättare skada under en träning i Malmö i lördags. Under måndagen fanns han på is under större delen av träningspasset i Saab arena, men valde att kliva av mot slutet.

Så – blir det spel eller inte?

– Jag vet inte än. Jag vill höra vad som sägs och avvakta morgondagen först. Han har i alla fall försökt idag, sen får vi se, säger Tommy Jonsson.

Positivt för LHC var att nyttige backen Mattias Bäckman tränade för fullt och ska finnas tillgänglig efter några dagars skadefrånvaro.

– Honom räknar jag med, säger Tommy Jonsson.

Almen Bibic, som är på gång efter sin hjärnskakning, närmar sig spel och tränade på is. Han är dock inte aktuell än på ett tag.

Både Broc Little och Nick Sörensen saknades. Little, som dras med en fotskada och har missat de senaste matcherna, kommer inte till spel mot Djurgården och det är tveksamt om han spelar före landslagsuppehållet. LHC har ett nytt möte med Djurgården på torsdag och sedan Frölunda borta på lördag.

– Vi har ändå fått ett positivt besked kring hans fot, så det är från dag till dag, säger Tommy Jonsson.

Nick Sörensens frånvaro var en "ren säkerhetsåtgärd" och här räknar LHC-tränaren med spel.

Biljettförsäljningen till matchen mot Djurgården går bra och ungefär 6 300 biljetter hade sålts strax före lunch på måndagen. Prognosen säger en bit över 7 000 åskådare.