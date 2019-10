LHC började matchen starkt och det märktes att många i laget hade självförtroende sedan segern sist. Med en stark inledning på perioden var det hemmalaget som förde spelet och relativt enkelt kom in framför mål. Det var sedan Andrew Gordon som hittade till nät först efter att Jaakko Rissanen dribblade med pucken bakom Örebros mål och sedan la in den framför slottet där Gordon var. Även Olle Lycksell hade fart under skridskorna och höll på att sätta 2-0. Dock blev han upphakad precis när han skulle skjuta då han kom ensam mot Jonas Arntzen i Örebromålet – och det blev straff. Det var också Lycksell som tog straffen som räddades och 1-0 stod sig.

Därefter växte Örebro mer och mer in i matchen och lyckades fler och fler gånger ställa upp i anfallszon. Efter ett hårdare tryck från bortalaget fick dock LHC med sig en utvisning och kunde andas ut. Örebro fortsatte hitta enkla vägar in i offensiven, men pucken hittade inte några enkla vägar in bakom Jonas Gustavsson i LHC-målet.

I andra perioden hittade Patrik Lundh till nät för första gången i SHL i LHC-tröjan. Jublet kom dock av sig snabbt när Örebro fick spräcka sin nolla sekunder senare. Sedan krävdes det bara en effektiv minut från bortalaget för att de både skulle kvittera och gå upp i ledning. Det första målet kom på straff där Shane Harper satte den efter att Rasmus Rissanen blev fälld när han kom fri mot mål direkt från utvisningsbåset. Sekunder senare klev även Rissanen själv fram och satte ledningsmålet. Helt plötsligt var inte LHC i förarsätet längre utan var tvunget att jaga.

I andra fortsatte LHC jaga kvitteringen och Örebro backade hem och försvarade sig. Hemmalaget hade flera vassa målchanser – men fick inte målskyttet att lossna. Efter lite slarv i försvaret kom istället 2–4 och uppförsbacken blev brantare. I slutminuterna tog Linköping ut målvakten och Örebro satte 2–5 i öppen kasse.