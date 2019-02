Daniel Håkansson är en Linköping HC-fostrad spelare som under sin J20-tid i klubben var med i sammanlagt 14 SHL-matcher. Han var även utlånad till IF Björklöven i tre matcher under sin tid i LHC. Sedan dess har han spelat division 1-hockey med Sundsvall, Dalen och senast Kristianstad. Då division 1-klubben har hamnat i ekonomiska bekymmer har Håkansson sökt sig till hockeyn lokalt som ändå ligger på en bra nivå, vilket gjorde att han fick kontakt med Mjölby HC.

På Mjölbys hemsida skriver de:

"Nu är omständigheterna för Daniel inte de lyckligaste då hans tidigare klubb hamnat i ekonomiska bekymmer. Samtidigt vill han vara kvar i hockeyn och har stora ambitioner. Han vill väldigt gärna få speltid i ett bra lag i Östergötland där han har sina rötter. Uppe på det har spelare och ledning för A-laget kämpat med alla till buds stående medel för att förverkliga detta. Sammantaget gör det att det inte påverkar ekonomin i föreningen.".

Daniel Håkansson spelar redan i dagens match mot Jonstorp.

"Vi tackar Daniel för förtroendet. Övertygade om att Stosse och övriga i truppen puschar både Daniel och varandra så hårt det går önskar vi dem all lycka oavsett vart det bär", skriver Mjölbys styrelse och A-lagsledning på hemsidan.