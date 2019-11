Ett hungrigt hemmalag gick ut på isen i Catena Arena och gasade på som bara den. LHC däremot var stillastående och såg lite chockade ut av anstormningen och hade svårt att hitta till något etablerat spel. Rögles Nils Höglander hade fortfarande självförtroende sedan sitt omtalade zorromål och försökte redan från starten lobba pucken över målet till en spelare framför. Den här gången gick dock inte varianten hem. Men bara några sekunder senare spräckte hemmalaget nollan ändå efter 02:33 spelade genom Leon Bristedt.

Rögle fortsatte att få en otrolig press i fem mot fem. Men i mitten av första perioden började LHC sakta men säkert jobba sig in i matchen och det jämnade ut sig. Men mot slutet av perioden hittade dock hemmalaget enkla vägar in offensivt på nytt och Linköping hamnade på hälarna igen därJonas Gustavsson fick kliva fram och rädda flera gånger om. Förstakedjan med Broc Little, Jaakko Rissanen och Andrew Gordon har dock fortsatt bra kemi och med drygt tre minuter kvar lyckades de få in kvitteringen. Kedjan fick flera skott på mål i rad där Röglemålvakten Christoffer Rifalk fick jobba hårt. Sist på pucken innan den hamnade i mål var Broc Little efter en fin pass av Andrew Gordon.

I andra perioden jämnade matchen ut sig igen trots att det kändes lite farligare när Rögle kom samlat offensivt. När LHC drog på sig ett box play kändes det, med tanke på matchbilden, som att det var läge för ett ledningsmål för RBK. Men istället klev Jimmy Andersson fram i box play och satte sitt första mål för säsongen genom en retur på ett skott från William Worge Kreü.

Ju längre matchen gick ju mer jämnade spelet ut sig och LHC kom till alltmer klara läge. Förstakedjan var återigen nära att göra mål – men både ribba och stolpe var i vägen. Till slut var det dock Rögles Daniel Zaar som klev fram och gjorde mål för hemmalaget. 2–2 på tavlan inför tredje perioden och allting kunde hände.

Ställningskriget började och två lag som alltmer fick ordning på defensiven syntes på isen i tredje. Båda lagen hade lägen för att gå upp i en ledning. Rögle blev lite stirrigt under en period i matchen och lyckades dra på sig två onödiga utvisningar efter varandra som gav LHC en drömchans att gå upp i ledning. Men istället var det hemmalaget som fick till två skott på mål i numerärt underläge. Resultatet stod sig dock perioden ut med resultatet 2–2 efter ordinarie speltid.

Extrapoängen gick dock till Linköping efter att Henrik Törnqvist fintade av en spelare i tre mot tre och snyggt tryckte upp den i nättaket.