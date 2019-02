LÄS MER: Det här är vad ni behöver, LHC

Det var en tung lördag för Linköping HC.

Bästa insatsen på länge, men ändå femte raka förlusten (2–3) och fortsatt svårt läge i tabellen. Och nu kommer inte oväntat ett bakslag till. Backen Anton Karlsson stängs av i hela fem matcher efter det matchstraff som han drabbades av i början av andra perioden.

Henrik Eriksson föll till isen efter närkampen, disciplinnämnden fäller Karlsson för huvudtackling och anser följande nyckelfaktorer: Det är fråga om en kraftfull crosschecking mot ansiktet. Tacklingen utdelas på en icke puckförande spelare. Skaderisken.

Ett tufft straff för Anton Karlsson som därmed missar matcherna mot Timrå, Växjö, Malmö, Frölunda och Luleå. På samma ytterligare ett tungt avbräck för LHC som redan har det en tunn backsida på grund av skador.

Karlsson får också böta 22 281 kronor.

I situationsrummets anmälan angavs följande motivering:

"2:48 in i den andra perioden är det nedsläpp i Linköpings försvarszon. Linköping vinner tekningen som går ner mot kortsargen och Djurgårdsspelaren nummer 17 Henrik Eriksson åker mot pucken. Linköpingsspelaren nummer 47 Anton Karlsson kliver in i banan från att ha haft en position utanför cirkeln och skall stoppa Eriksson från att åka till pucken. Karlsson har bägge händerna på klubban och crosscheckar Eriksson våldsamt i huvudet/halsen (checking to the head). Alternativ bestraffning är crosschecking."

Däremot blev det ingen anmälan för en annan back, Adam Ginning, som också fick matchstraff efter slagsmål med Jesper Pettersson. Båda spelarna behöll handskarna på och klarade sig därför.