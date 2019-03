– Det känns jävligt bittert. Det var nära, men. . . ja, jag har svårt att analysera just nu, sa Tommy Jonsson, LHC-tränaren, till C more.

Det positiva först:

Mora förlorade klart mot Djurgården, vilket betyder att det garanterat spelas SHL-hockey i Saab arena även till hösten.

Det är inte längre någon fara bakåt.

Det negativa:

Trots två måls ledning blev det ännu en gång förlust denna dystra hockeyvinter. Hysteriskt formstarka och seriesegerjagande Luleå vände, vann till slut med 4–3 (1–3, 1–0, 2–0) och LHC-läget är fortsatt ytterst utsatt i jakten på en slutspelsplats.

Nu krävs förmodligen vinster mot både Brynäs och HV 71 för att ta sig vidare.

– Det är bara att se framåt. Det finns inget annat, sa Jonsson.

Luleå inledde inte oväntat starkt och tog också ledningen när Johan Harju spräckte nollan i numerärt överläge. Strax senare prickade också Austin Farley insidan av stolpen – och det var början på en häftig period.

För LHC.

Efter skott av Lukas Bengtsson styrde Olle Lycksell in 1–1 i anfallet efter, Broc Little avslutade ett vasst anfall med att skicka in 2–1 och ovannämnde Lycksell fortsatte den snudd på maximala utdelningen när han satte 3–1 i nättaket.

Det tog bara drygt två minuter – mot ett Luleå som på elva raka segermatcher dessförinnan bara släppt in nio mål.

– Plötsligt händer det, sa Olle Lycksell i pausintervjun i C more.

Tomas Berglund, hetlevrad hemmacoach, hade garanterat ett och annat att säga i omklädningsrummet inför andra perioden och det märktes. Hemmalaget dominerade klart, fick till långa anfall och reducerade också genom Jack Connolly.

Därmed öppet läge inför slutperioden där Luleå var på jakt – och efter två mål också förbi. Efter att Joe Whitney prickat ribban i fritt läge slarvade Simon Lundmark, drog på sig en utvisning som gav Austin Farley möjlighet att kvittera. Sedan tog det inte lång tid förrän Daniel Sondell pangade in 4–3 sedan Derek Roy misslyckats med att få pucken ur zon.

Luleå var i överläge och släppte det inte.

– Av någon anledning blev vi tillbakadragna och passiva efter deras tredje mål. Det är klart att den historia som vi bär på kan påverka, sa Tommy Jonsson.