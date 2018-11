LÄS MER: Hård kritik mot SHL – nu får vd:n gå

Frågan om hur seriesystemet ska se ut i fortsättningen har väckt mycket ilska och debatt runt om i hockey-Sverige. Inte minst vill fansen i allsvenskan att det ska bli lättare att ta sig upp till SHL.

Klart är att enmansutredaren den 23 november ska presentera sitt förslag om hur de högsta ligorna ska se ut från 2021. Efter remisstid tas sedan beslutet på förbundsmötet i juni 2019.

– Vi har haft en lång diskussion och tycker att det är bra som det är, säger Roger Ekström.

Den uppfattningen delas av SHL, klubbarnas organisation. Tillfällige vd-n Michael Marchal vill värna den svenska modellen och tycker att upp- och nedflyttning fungerar bra som den är i dag.

– Det är den bästa lösning som vi kan se i dagsläget. Det finns också en övervägande majoritet bland våra klubbar, säger Marchal.

Är ni säkra på att det blir så också?

– Det är vi absolut inte. Jag vet att utredaren Ola Lundberg rest runt och pratat med otroligt många intressenter. Uppfattningen är att han tar intryck av väldigt många och det är så han ska göra.

Tillsammans med vice vd-n och sportchefen Johan Hemlin var Marchal på tisdagskvällen i Linköping för att prata med klubb och supportrar. En del i att putsa fasaden och för SHL att återskapa det förtroende som svajat betänkligt och fått fansen att skrika ”hockeymördare” under hösten.

– Något är fel när det är banderoller uppe. Det är ett utslag av någonting. Vi har fått klä skott för mycket och beskyllts för saker som faktiskt är utanför SHL:s makt. Men vi har varit för dåliga på att lyssna och på att kommunicera och måste bli bättre där, säger Michael Marchal.

De mest högljudda kritikerna har riktat in sig på att SHL är en för en stängd liga, både sportsligt och via de enorma ekonomiska skillnaderna med det nya tv-avtalet som under de sex närmaste säsongerna ger de 14 klubbarna runt 40 miljoner kronor per år. Att jämföra med runt tre för klubbarna i allsvenskan.

– Bara att erkänna att vi har hamnat i en förtroendekris, säger Marchal.

Varför?

– Jag tror att det finns massor av olika skäl. Vi har tagit en del dumma krig, utmanat med inte så smarta grejer och varit för okänsliga. SHL har fått en bild av att vara sluten och girig, att allt handlar om pengar och att vi sitter uppe i en skyskrapa och bestämmer.

– Men man ska inte glömma att SHL är en intresseorganisation för de klubbar som spelar i SHL. Vi jobbar på deras uppdrag och det är klubbarna som är SHL. Viktigaste nu är att återställa förtroendet på ett eller annat sätt, säger Michael Marchal.