Match tre stundar i SM-kvartsfinalen och lite otippat har Linköping hamnat i 0–2-underläge i matcher. Klockan klämtar och tiden håller på att rinna ut för det Libk som jag höll som klar favorit mot Dalen. Men samtidigt som Linköpingslaget inte riktigt fått spelet att klaffa, allihopa samtidigt, så har Umeålaget uppenbart prickat in toppformen.

Tränaren Urban Karlsson säger, inför den här veckans flygresa söderut, att det varit uppochned för Dalen under SSL-säsongen. Först en formtopp i höstas där laget också var med i toppen av tabellen, sedan en svacka i mitten och så nu återigen på uppåtgående. Helt enligt plan. "Ja, vi har ju tränat galet hårt, men nu har vi släppt på det lite inför slutspelet och det har märkts på laget", konstaterar tränaren.

Det är drömläge förstås för Dalen. Målet är långt ifrån nått, laget måste trycka till Libk två gånger till, men samtidigt kan lagmaskinen ånga på fullt ut med vetskap om att det finns utrymme att misslyckas.

Linköping, däremot, har inte råd att förlora igen i Linköpings sporthall på tisdagen. 0–3 i matcher vänder man inte. Så jag utgår från att de spelare som Johan Astbrant matchar kommer att agera i desperation, det gäller bara att kanalisera den intensiteten rätt. Det är det som blir utmaningen. Kvartsfinalfall skulle vara ett misslyckande och det är med det i bakhuvudet som Libk tvingas springa ut inför sin hemmapublik i kväll. Nu handlar det om att leverera, och vinna, under press från ett Libk som jag har haft svårt att sätta en genomgående etikett på under vintern och den ojämnheten har följt med in i slutspelet, både mellan perioder och i perioder. Hur bra är, och var, Libk? Det är inte säkert vi får svar alls. Men uppsidan behöver plockas fram och det nu.