Strax efter klockan 12, efter att ha suttit i möte i mer än två timmar, kom ett kortfattat pressmeddelande från Svenska Innebandyförbundet:

"Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse har beslutat att helgens matcher i förbundsserierna ska fullföljas och att man under lördagen i samtal med Föreningen Svenska Superligan ska hitta en gemensam väg framåt. Fortsatt gäller att de matcher som inte är av sportslig betydelse kan ställas in. Av de 80 förbundsseriematcherna i helgen har i skrivande stund 44 matcher ställts in".

Det betyder att Libk kommer att möta Kalmarsund klockan 15. En match som betdyer mycket för båda lagen i jakten på vem som ska sluta fyra i tabellen.

Övriga matcher som spelas i eftermiddag är Växjö-Mullsjö och Helsingborg-Dalen.

Fyra matcher som inte betydde något för tabellplaceringarna har ställts in. Det är Visby-Sirius, Falun-Pixbo, Jönköping-Warberg och Storvreta-Höllviken.