Damer

54) Madeleine Hedberg, Team Kämpaslätta, 3.14.28, 75) Josefine Swärm, Motala, 3.18.36, 136) Susanne Bornmar, IK NocOut.se, 3.26.22, 194) Emma Grenestam, Borensberg, 3.30.17, 270) Josefina Persson, Rimforsa, 3.36.25, 350) Nathalie Vilhelmsson, IK NocOut, 3.40.45, 403) Mia Forsgren, IK NocOut.se, 3.43.17, 430) Karoline Hammarström, Linköping, 3.44.31, 486) Karin Nilsson, IK NocOut.se, 3.47.14, 492) Josefin Zangerl Carlberg, IK NocOut, 3.47.22, 512) Erika Fredrikson, IK NocOut.se, 3.48.00, 712) Christina Bovin, IK NocOut.se, 3.54.54, 741) Andrea Trägårdh, Linköping, 3.55.32, 792) Rebecca Heedman, Linköping, 3.56.50, 834) Caroline Svensson, IK Akele, 3.57.47, 918) Ylva Zetterholm, Axa SC, 3.59.40, 992) Christine Jacobsson, Löpargänget i Motala, 4.02.06, 1005) Helena Lanver, Linköping, 4.02.34, 1026) Eva-Lena Emilsson, Väderstad, 4.03.14, 1038) Linn Lunsjö, FunRun by Ninni, 4.03.30, 1095) Karolina Samuelsson, Linköping, 4.05.19, 1106) Maria Hagström, Linköping, 4.05.47, 1108) Elin Wallqvist, Linköping, 4.05.50, 1145) Malin Gustafsson, Linköping, 4.07.02, 1151) Charlotta Fornander, Linköping, 4.07.24.

1231) Annica Eklund, Linköping, 4.09.11, 1241) Barbro Andersson, Löpargänget i Motala, 4.09.28, 1285) Linda Arnesson, Motala, 4.10.42, 1286) Johanna Johansson, Motala, 4.10.42, 1293) Amanda Hallqvist, Linköping, 4.10.52, 1390) Minela Constantinou, Linköping, 4.13.30, 1395) Ulrika Gustavsson, Linköping, 4.13.39, 1399) Frida Lindgärde, Linköping, 4.13.50, 1409) Louise Strandqvist, Linköping, 4.14.06, 1415) Ann-Sophie Andreasson, IK NocOut, 4.14.11, 1448) Martina Johansson, Motala, 4.15.25, 1455) Sara Harrysson, Vegan Runners IK, 4.15.40, 1465) Åsa Petersson, Linköping, 4.15.56, 1492) Evelina Hagelin, Lewasport, 4.16.37, 1501) Susanne Gustafson, Motala, 4.16.48, 1501) Lotta Rapp, Motala, 4.16.48, 1612) Ida Dånmark, Klockrike, 4.20.05, 1613) Monica Randström, Klockrike, 4.20.06, 1637) Therese Lindstedt, Linköping, 4.20.50, 1660) Anita Wang, Linköping, 4.21.27, 1861) Affi Samuelsson, Lärarförbundet, 4.26.39, 1911) Lisa Sandahl, Linköping, 4.27.49, 1926) Julia Berminge, Strålsnäs, 4.28.15, 2062) Susanne Norlin, Linköping, 4.33.48, 2097) Elin Eriksson, Linköping, 4.34.51.

2108) Johanna Eriksson, Linköping, 4.35.17, 2110) Josephine Boman, Linköping, 4.35.18, 2122) Sanny Sandholm, Linköping, 4.35.34, 2148) Anna Ahlenius, Motala, 4.36.31, 2202) Susanne Rustan, Löpargänget i Motala, 4.38.10, 2235) Susanne Lindgren, Åtvidaberg, 4.38.53, 2264) Sofie Helgesson, Motala, 4.39.36, 2282) Mathilda Lövstedt, Motala, 4.40.07, 2336) Katarina Persson, Ericsson IF, 4.41.25, 2395) Louise Luttropp, Linköping, 4.43.27, 2506) Sofia Edström, Linköping, 4.47.04, 2535) Helena Berminge, Strålsnäs, 4.48.11, 2539) Charlotte Zajac, Linghem, 4.48.15, 2542) Malin Hedström, Mjölby, 4.48.21, 2550) Savannah Ejdenwik, Mankan Runners, 4.48.37, 2604) Pia Andersson, Mantorp, 4.50.24, 2742) Helene Alm, Vadstena, 4.55.13, 2811) Veronica Strömquist, Motala, 4.58.04, 2816) Gesine Roth-Ljungman, IK Akele, 4.58.18, 2849) Helena Ekstrand, Klockrike, 5.00.09, 2859) Felicia Mange Midhammar, Run For Mathias, 5.00.33, 2875) Viktoria Åberg Löfvenborg, Linköping, 5.01.35, 2952) Charlotta Tulldahl, Boxholm, 5.05.44, 3123) Michaela Enmark, Väderstad, 5.14.55, 3134) Elisabet Scheiderbauer, MS Fighters, 5.15.44.

3141) Camilla Gullin, Sya SK, 5.16.21, 3162) Jessica Johansson, Linghem, 5.18.13, 3172) Mari Green, Väderstad, 5.18.40, 3183) Matilda Söder, Linköping, 5.19.00, 3206) Åsa Andersson, FunRun by Ninni, 5.20.57, 3207) Heléne Ranta, FunRun by Ninni, 5.20.57, 3235) Malin Ohlin, Vreta Kloster, 5.22.39, 3267) Sandra Jonsson, Vadstena, 5.24.29, 3290) Sanna Ljung, Kisa, 5.25.28, 3415) Lotta Sörman, IK NocOut.se, 5.37.43, 3434) Klara Gomér, Borensberg, 5.39.29.

Herrar

20) Linus Rosdal, IK Akele, 2.28.18, 24) Fredrik Eriksson, IK Akele, 2.32.19, 53) Tommy Karlsson, Ulrika IK, 2.42.13, 59) Mattias Malviker Wellermark, IK NocOut.se, 2.43.15, 66) Erik Drotz, IK NocOut.se, 2.44.33, 84) Jonas Johansson, Linköping, 2.46.10, 125) Mathias Persson, Linköping, 2.50.34, 159) Björn Clasén, IK Akele, 2.53.25, 173) Erik Sandh, IK Akele, 2.54.27, 205) Fredrik Zeitelberg, Motala AIF, 2.56.00, 207) Johan Enmyren, Linköping, 2.56.06, 242) Jonas Lundkvist, IK Akele, 2.57.26, 276) Patrik Lindström, BiCE HL, 2.58.30, 308) Anders Gredin, Landeryd, 2.59.15, 346) Linus Andersson, Boets IK, 3.00.22, 418) Mårten Thelin, Mjölby, 3.03.52, 448) Jimmy Rosander, Linghem, 3.05.02, 491) Kenth Pettersson, IK NocOut.se, 3.06.32, 513) Peter Levin, IK Akele, 3.07.51, 513) Björn Beckius, Linköping, 3.07.51, 547) Eric Ingvarsson, Mjölby, 3.09.06, 555) Martin Mandfloen, Linköping, 3.09.20, 649) Andreas Bergström, Ericsson IF, 3.11.42, 666) Joel Moraitis, IK Akele, 3.12.03, 692) Fredrik Danell, Ekängens IF, 3.12.43.

742) Mattias Heimdahl, Motala, 3.13.38, 941) Karl Engstam, FCGRC, 3.18.21, 953) Michael Lidström, Linköping, 3.18.32, 1036) Fredrik Larsson, Linköping, 3.20.06, 1065) Magnus Hägglund, Svinstadsjöns IF, 3.20.36, 1274) Johan Fredriksson, Mjölby, 3.24.13, 1317) Jamie Villegas, Linköping, 3.24.54, 1367) Björn Axell, Motala, 3.25.35, 1498) Glenn Berg, Åtvidaberg, 3.27.10, 1581) Martin Olsson, Linköping, 3.27.56, 1610) Daniel Bjurhamn, IK NocOut.se, 3.28.22, 1689) Imad Putrus, IK Akele, 3.29.22, 1750) Jan Engström, IK Akele, 3.29.57, 1803) Christoffer Liljelo, Linköping, 3.30.54, 1826) Niclas Östman, Motala AIF, 3.31.15, 1827) Thomas Samuelsson, Motala AIF, 3.31.16, 1871) Najib Ben Dhafer, Löpargänget, 3.31.53, 1983) Rickard Petrich, Motala, 3.33.29, 2033) Hugo Wärner, AC Studenterna, 3.34.09, 2227) Simon Hild, Linköping, 3.36.53, 2272) Torbjörn Kvist, Linköping, 3.37.26, 2306) Joacim Ekström, Linköping, 3.37.52, 2314) Jonas Högsberg, Opphems LK, 3.37.55, 2344) Anders Gunnarsson, IFK Österbymo, 3.38.28, 2356) Per Fröberg, IK NocOut.se, 3.38.39.

2383) Mikael Albertsson, Linköping, 3.38.54, 2494) Henrik Sandén, Linköping, 3.40.26, 2535) Jan Svensson, Peab IF, 3.40.57, 2563) Bengt Wallin, Björkfors GoIF, 3.41.16, 2607) Martin Skytt, Linköping, 3.41.44, 2633) Johan Norlin, IK NocOut.se, 3.42.01, 2721) Mattias Larsson, Linköping, 3.42.56, 2730) Simon Kjellman, Ljungsbro, 3.42.59, 2779) Daniel Svensson, Vadstena, 3.43.27, 2923) Henrik Andersson, Linghem, 3.45.09, 3006) Erik Richardsson, Linköping, 3.46.18, 3037) Jesper Hedberg, Team Kämpaslätta, 3.46.37, 3250) Johan Thornström, Linköping, 3.49.20, 3290) Fredrik Danielsson, IK NocOut.se, 3.49.47, 3361) Stefan Wiklund, Ekängens IF, 3.50.35, 3370) Joel Fogelström, Linköping, 3.50.39, 3421) Mika Harju, Motala, 3.51.18, 3537) Håkan Ritzén, Linköping, 3.52.28, 3588) Martin Midhammar, Run For Mathias, 3.53.02, 3603) Bo Tillander, Linköping, 3.53.10, 3649) Johan Berkan, STF, 3.53.35, 3664) Johannes Rosander, Linköping, 3.53.43, 3667) Carl Hedlund, Linköping, 3.53.46, 3720) Johan Gruselius, Linköping, 3.54.21, 3851) Donald Ingemarsson, Motala, 3.55.30.

3880) Simon Deimert, Team Milruck, 3.55.44, 3907) Amir Putrus, Linköping, 3.55.52, 3965) Anton Nessvi, Linköping, 3.56.13, 3967) Raafael Juutinen, Linköping, 3.56.15, 4013) Tom Flood, Sya SK, 3.56.43, 4017) Anders Hjalmar, Mjölby, 3.56.45, 4036) Linus Heedman, Linköping, 3.56.50, 4145) Johan Skoog, Kisa SK, 3.57.42, 4223) Anders Ringholm, Linköping, 3.58.26, 4372) Robert Bellinger, Ranta Runt Grebo, 3.59.55, 4394) Magnus Nyström, Mjölby, 4.00.10, 4493) Kristoffer Karlén, Stockholm, 4.01.48, 4569) Joacim Sandqvist, IK NocOut.se, 4.02.48, 4618) Albin Konradsson, Sanningen United, 4.03.45, 4683) Didrik Axén, Linköping, 4.04.38, 4709) Viktor Hakegård, Andes Änglar, 4.05.09, 4785) Anders Ferntoft, IK NocOut.se, 4.06.12, 4825) Marcus Kvarnström, Linghem, 4.06.53, 4834) Ragnar Lindström, IK Akele, 4.06.57, 4851) Anthony Pilkjaer, Ericsson IF, 4.07.08, 4875) Daniel Brattgård, Linköping, 4.07.31, 4890) Håkan Asp, Ericsson IF, 4.07.44, 4899) Mats Nilsson, Linköping, 4.07.52, 4915) William Prytz, Motala, 4.08.07, 4941) Johan Palm, Lonesome Runners, 4.08.27.

4953) Pontus Hydén, Åtvidaberg, 4.08.34, 5040) Mikael Ingvarsson, Mjölby, 4.09.32, 5079) Martin Höglund, IK NocOut.se, 4.09.57, 5088) Alexander Ulltjärn, Linköpings Löparklubb, 4.10.04, 5154) Henrik Johansson, Linköping, 4.10.57, 5186) Lars-Göran Mårtensson, Linköping, 4.11.23, 5233) Ola Brageborn, Brokind, 4.11.53, 5261) Andreas Karström, IK NocOut.se, 4.12.12, 5350) Anders Gustavsson, Linköping, 4.13.39, 5443) Jakob Fogelström, Linköping, 4.14.49, 5475) Thomas Rundström, Team Qbena Racing, 4.15.19, 5501) Leif Harrysson, Vegan Runners IK, 4.15.40, 5530) Kalle Österman, Linköping, 4.16.01, 5533) Ville Kullenberg, Smällskapet, 4.16.01, 5556) Sven Andersson, IK Akele, 4.16.27, 5745) Hampus Edgren, Linköping, 4.19.21, 5832) Alexander Trennemark, Linköping, 4.20.54, 5888) Lukas Ullbrandt, Mjölby, 4.21.44, 5936) Stellan Gustavsson, Motala, 4.22.30, 5962) Markus Renberg, Linköping, 4.23.06, 5967) Rickard Idemo, Linköping, 4.23.10, 6010) Fredrik Bengtsson, Rimforsa, 4.23.42, 6058) Fredrik Olsson, THSS, 4.24.31, 6109) Johan Magnusson, Linköping, 4.25.10, 6142) Alexander Söderström, KANG, 4.25.34.

6149) Kjell Selleby, Linköping, 4.25.43, 6164) Erik Bjäresten, Linköping, 4.25.57, 6186) Per Jansson, Linköping, 4.26.12, 6199) Johan Vinterlycka, Linköping, 4.26.22, 6248) Jonas Jaani, Linköping, 4.27.08, 6261) Fabian Sund, Linköping, 4.27.14, 6268) Johan Rasmusson, Socialsimning, 4.27.21, 6334) Oliver Lindstam, Linköping, 4.28.02, 6336) Mikael Urberg, Team NHRunners, 4.28.05, 6417) Bengt Johnsson, Linghem, 4.29.24, 6525) Håkan Andersson, Mjölby, 4.31.46, 6579) Petter Skogö, Linköping, 4.33.08, 6621) Martin Andersson, Linköping, 4.33.59, 6636) John Boman, Linköping, 4.34.16, 6649) Christian Moborg, Linköping, 4.34.32, 6693) Alexander Lönn, Linköping, 4.35.21, 6695) Daniel Eriksson, Linköping, 4.35.23, 6772) Magnus Forsberg, IFK Österbymo, 4.36.53, 6875) Marcus Asp, Linköping, 4.38.35, 6958) Joachim Andreasson, IK NocOut.se, 4.39.54, 7236) John Johansson, Linköping, 4.45.55, 7248) Jimmy Thollander, Skänninge, 4.46.16, 7264) Fredric Helmfrid, Linköping, 4.46.32, 7272) Per Johansson, Motala, 4.46.40, 7281) Tomas Kindahl, Åtvidaberg, 4.46.49.

7400) Emil Björk, Linköping, 4.50.08, 7456) Peter Käll, IK NocOut.se, 4.51.37, 7545) Timmy Lorinius, Linköping, 4.53.36, 7686) Johan Byrsjö, Mjölby, 4.56.41, 7707) Nicklas Andersson, Vadstena, 4.57.12, 7708) Jonas Trinks, Linköping, 4.57.12, 7765) Henrik Nilsson, Linköping, 4.58.44, 7766) Linus Hannu Brozén, Linghem, 4.58.44, 7790) Elias Roos, Runners Unite Katedral, 4.59.29, 7848) John Börén, Löpargänget i Motala, 5.01.49, 7854) Hans-Inge Lindeskov, Team Ultrasweden LK, 5.02.03, 7879) Jahan Abtahi, Linköping, 5.03.04, 7944) Ulf Gylling, IK NocOut.se, 5.05.21, 7985) Magnus Lundberg, IK NocOut.se, 5.06.53, 7988) Christer Alfredsson, Linköping, 5.06.56, 8004) Stefan Hjort, Mantorp, 5.07.33, 8041) David Hammarsten, Vreta Kloster, 5.08.26, 8156) Jakob Sjögren, Linköping, 5.12.41, 8161) Ronny Nielsen, Berendsen, 5.12.51, 8304) Lasse Thyrstedt, Borensberg, 5.19.51, 8319) Hong Zhang, Caesarus, 5.21.06, 8361) Stephen Russell, IK NocOut, 5.22.38, 8469) Hans Sjögren, Linköping, 5.27.32, 8584) Carl-Johan Almberg, Linköping, 5.36.40.