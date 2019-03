Den storväxte mexikanen har under vintern och våren funnits med och tränat med Linköping – och enligt vad Sporten erfar är nu det helt klart att hårdsatsande division 1-klubben lånar in honom under kommande säsong.

Alla papper är påskrivna och övergången därmed i hamn.

Enligt våra uppgifter kommer att han inom kort presenteras tillsammans med brassemittfältaren Wellington Gigante, som vi tidigare berättat är klar för spel på Linköping arena.

Närmast kommer Carlo Yael, som går under smeknamnet Hulken, från näst högsta serien i Mexiko. Han har sett stark ut under försäsongen och tanken är att han ersätta Esat Jashari och/eller Michael Uwezu som målskytt och frontfigur i Cityanfallet.

Santa Cruz, som förra säsongen spelade i högsta ligan i Paraguay, finns kvar i Linköping och är fortsatt högaktuell, men där är inget ännu bestämt.

Linköping City inleder seriespelet med hemmamöte med Boden söndag 7 april.