– Bra att studsa tillbaka direkt efter besvikelsen i cupen senast. Det kändes viktigt att få med oss en seger, sa Olof Unogård, tränaren, efter 1–0-triumfen mot allsvenska toppkonkurrenten på Linköping arena.

Respass ur svenska cupen förra helgen var ett misslyckande för LFC, men nu såg det bättre ut. Rosengård var vassare före paus, medan hemmalaget tog för sig mer under större delen därefter. Då kom också avgörandet när nyförvärvet Mimmi Larsson – som gjorde succé med landslaget under Algarve cup nyligen – satte enda målet med dryga kvarten kvar.

– Det blev lite stirrigt på slutet, men jag tyckte ändå att vi redde ut det på ett bra sätt, sa Unogård.

Med allt fler spelare tillbaka efter diverse skador testades allroundkunniga lagkaptenen Emma Lennartsson som mittback och med gott resultat. I stället fick Frida Maanum och Filippa Angeldahl spela på centrala mittfältet.

Det såg lovande ut.

– Frida är så klart fortfarande lite rostig efter sin skada, men ge dem lite tid och fler matcher så kommer det att bli riktigt bra. Vi tror mycket på vad de kan göra tillsammans, sa Olof Unogård.

Lina Hurtig utgick efter en halvlek på grund av skadekänning i ett knä, men det ska inte vara något allvarligt. Alva Selerud kom in där och gjorde det riktigt bra. Isländska Anna Rakel Petursdottir spelade också till sig mycket beröm som vänsterback och mittfältare under avslutningen. Anna Oscarsson hoppade in under sista kvarten och gjorde säsongens första minuter efter fotskadan.

– Skönt att bevisa för oss själva att vi kan mer än vad vi visade senast. Och inte fel att slå Rosengård igen. Vi har skaffat oss ett rätt bra facit där nu, sa Olof Unogård.