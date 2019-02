Sju matcher är kvar att spela av allsvenskan södra. Åby Oilers ligger under nedflyttningsstrecket och har så gjort en längre tid. Avståndet till säker mark är sju poäng.

Att hänga kvar är inte omöjligt, men det kommer att krävas en riktigt bra slutspurt av säsongen för Oilers.

Klubben sitter inte still i båten, utan agerar nu för att förbättra sina odds.

Torbjörn "Totte" Johansson, en stor profil i Linköping IBK som har varit med på Libk:s resa mot SM-finaler, plockas nu in som matchcoach.

– "Totte" är en duktig tränare, inte minst som matchcoach. Han har stort taktiskt kunnande och vi känner att det är vad vi behöver nu i slutet. Det är detaljer som har fällt oss i många matcher, vi behöver få ordning på det för att klara oss ur det här prekära läget, säger Tommy Karlsson, sportchef i Oilers.

Johansson kommer att vara med på alla matcher, plus en till två träningar i veckan. Att "Totte" kallas in till Oilers i ett pressat läge är inget nytt, i december 2014 klev han in i Åby som även då hade det motigt i allsvenskan.

Den säsongen slutade det med degradering, nu hoppas Oilers på ett bättre utfall. Sägas ska göras att 2014/2015 var Johansson bara på plats hos Oilers i en vecka – nu blir det fullt ut, säsongen ut. En stor skillnad.

– Vi känner "Totte" väl och vet vad han kan. Han kommer att scouta motståndarna noga och vi ska gå igenom styrkor och svagheter hos alla lag och hur vi kan agera på bästa sätt mot just det laget. Vi hoppas på en "Totte-effekt", säger Tommy Karlsson.

Hur tar Magnus Bagge det här?

– Det är inga konstigheter. Bagge är med på den här idén och inser att det är det bästa för laget. Bagge har många styrkor som tränare, han och "Totte" kommer att komplettera varandra väldigt bra.

Oilers nästa match i allsvenskan är borta mot Lillån på lördag. Den matchen sänds på vår sajt med start 13:50.