Öst medias videoserie Bandysnack, som visas på mvt.se och corren.se, kör in i kaklet och tar vintern in i mål. Veckans avsnitt, det 22:a sedan starten i oktober, gästas av IFK Motalas forward Jonas Enander. Åtvidabergaren blev allt bättre under säsongen, sin första i IFK, och var en av de bidragande orsakerna till att Motalalaget kunde nå kvartsfinal.

Nu ställs det Villa-Lidköping, som IFK åkte ut mot, mot Västerås SK i finalen i Uppsala på lördag kväll. Det blir laget som aldrig vunnit mot mesta mästarna.

– Alla pratar om att VSK vinner, men jag tror att Villa vinner. De har inte köpt ihop sitt lag för att torska. VSK är bra, men Villa har spelare på alla positioner som kan avgöra, säger Jonas Enander.

Jonas Enander studerar på universitet i Örebro när han inte spelar bandy i Motala och det gav honom möjligheten att vara med i Universiaden i ryska Krasnojarsk. Det var första gången som bandysporten var med i student-OS, med 3 000 deltagare från 58 länder och en arrangörsbudget på 15-16 miljarder kronor.

Sverige förlorade herrfinalen klart mot Ryssland, men att bara vara med på ett "OS" var mäktigt.

– Häftigt. Man hade ju målat upp höga förväntningar och de infriades. Det var bättre än vad jag trott. Det var ett test för bandyn om sporten kan funka i OS och det fungerade. Många idrottare från andra sporter blev nyfikna, säger Jonas Enander.

Enander hade på måndagen sitt individuella samtal med tränaren Mattias Sjöholm och på torsdag har laget tillsammans sitt avslutande summeringssnack. Sedan drar nästa säsong i gång i mitten av april med försäsong. Jonas Enander har två år kvar på sitt kontrakt.

– Vi vill ta det här vidare och jag hoppas att hela Motala vill det också, säger IFK-forwarden.