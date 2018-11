2012 hade han ett bra år med sin enduro vilket gav honom ett kontrakt med ett team säsongen efter. Motorcyklarna i teamet kändes bra till en början, men sedan kom en ny modell som blev starten på en tung period för Linus Fasth. Motorcykeln gick sönder, han litade inte på utrustningen och det resulterade i en krasch där flera revben gick av. 2014 kom ytterligare en skada då han klippte av tummen i en ny krasch. Han kom tillbaka efter incidenterna starkt genom att ta sjätteplatsen på Gotland Grand National. Men lyckan varade inte länge. Istället blev han ordentligt sjuk med luftrörskatarr.

– Jag fick sitta och sova i en månads tid. Samtidigt missbedömde läkarna med medicinerna och det tog från november till juni tills jag blev 100 procent frisk. Jag fick också tre lunginflammationer varav en dubbelsidig, berättar Linus Fasth om den tuffa tiden.

Men trots alla motgångar har han inte givit upp. Nu är han tillbaka på ­motorcykeln mer redo än någonsin.

– Jag kände att det hade gått så pass bra så jag ville bara tillbaka, säger Fasth och ler.

– Så länge man känner motivationen och får ett kvitto på att man gör något rätt är det bara att fortsätta. Det hade varit skillnad om man höll på och harvade och inte kom någonstans. Men jag har nått upp till en hög nivå och då känner man att det är värt att lägga ner tiden.

Efter att ha fått börja om på noll efter sin sjukdomstid tog han SM-silver förra säsongen och hade inför den här säsongen målsättningen att leverera i klassikerloppen. Han lyckades bra under Stångebroslaget då han hade ledningen länge och tog sig i mål som fyra. Under Ränneslättsloppet blev det dock en ny krasch och han fick ställa in Gotland Grand National.

– På grund av Ränneslätt blev det lite segt igen och det drabbade Gotland. Nu måste jag istället ställa om till Novemberkåsan. Den är så enormt lång så där kan en förare som ligger på 20:e plats i SM i princip vinna. Det handlar om tur.

Vad har du för målsättning där?

– Det blir en rolig grej men det är klart att jag vill vara med i toppen. Jag skulle vilja komma topp tio i alla fall. Jag har åkt bra på alla tävlingar i Vimmerby tidigare. Vi var där i våras, då det var mycket SM-åkare med, och då var jag överlägsen. Terrängen där känns bra, säger Fasth.

– Jag var ute och gick en sträcka där i fyra timmar och 45 minuter, men kom inte till mål. Så jag vet inte hur jädra lång den ska vara. Den kommer säkert ta över timmen att åka, säger Fasth och skrattar högt.

I en tidigare intervju med Corren berättade Fasth att han var intresserad av den nystartade serien ”World Enduro Super Series (WESS)” till nästa säsong. Men som det ser ut nu är det istället ett tredje SM-guld som blir det stora målet.

– Det blev inte riktigt som de hade tänkt med den ligan. Det är inte klart hur det blir till nästa år. Jag kanske vill hoppa in och dra några race. Jag är ändå lite sugen på extremdelen, säger Fasth och fortsätter.

– Att ta ett SM-guld till vore kul. Det är nog det jag ska lägga fokus på. Varvloppen har jag ändå i kroppen och har åkt bra på dem under alla år.

Inför pågående säsong var han lite omotiverad på SM-tävlingarna. Men nu har han hittat motivationen på nytt.

– Det har varit långa transporter till SM-tävlingarna med prover som tagit två-tre minuter. Gör man ett misstag då är hela dagen körd. Då tappade jag suget. Men nu har de gjort några bra banor på slutet och då får jag också motivation till att satsa på det igen.