– Känns tungt att tappa ledningen när vi dessutom hade bra lägen att avgöra matchen när det var 2–1. Men skönt att vara igång igen, sa han.

Brokindskillen och förre ÅFF-spelaren gjorde succé under sin första säsong i New York City FC i amerikanska MLS-ligan och utsågs till storklubbens bästa försvarare. Sent på lördagskvällen svensk tid blev det oavgjort i premiären och bortamötet med Orlando: 2–2. New York skaffade sig efter mål av Ebenezer Ofori och finske lagkaptenen Alexander Ring två måls försprång i paus, men tappade därefter.

Anton Tinnerholm spelade som vanligt hela matchen som högerback och skötte sig bra.

– För egen del var det helt okej. Men jag hade inte direkt några chanser framåt, sa Tinnerholm, som gjorde mål i Orlando i fjol.

I hemmapremiären på Yankee Stadium nästa helg väntar DC United.