– Kärra är ett duktigt handbollslag men jag tycker inte vi är tio mål sämre än dem, det är vi absolut inte. Men idag får jag nog säga att vi var det, säger Andreas Johansson, assisterande tränare.

Med en sekund kvar av den första halvleken satte gästerna sitt 20:e mål och RP fick se sig besegrade med 20–12 i den första halvleken.

– Vi är inte på plats i första halvlek överhuvudtaget. Vi sa till tjejerna i halvtid att visa mer hjärta och vi ville bevisa för oss själva att vi var bättre än vad vi hade visat hittills.

I början av andra halvlek plockade Lisa Moberg på ett starkt sätt bort Kärras Malin Håkansson, som vid det laget hade gjort fyra mål. Något som hjälpte RP för stunden. Men försprånget på åtta mål visade sig vara ointagligt för RP Linköping som tillslut förlorade matchen i division 1 södra med 33–22.

– Vi har haft sjukdomar i laget under veckan så det lag som har gått bra under de senaste tre matcherna är inte helt komplett. Tyvärr är det väl just det som gör att vi inte riktigt kommer upp i den nivå som krävs idag, sa Andreas Johansson direkt efter RP:s tiomåls förlust.

Anna Malmström tog chansen under dem byten hon fick och var återigen bra. Den 17-åriga talangen noterades för fyra mål och har imponerat på tränarna.

– Anna är en spelare vi ser väldigt mycket potential i. Sen är hon förstaårsjunior och det är en väldigt stor omställning för henne att spela division 1 men jag är nöjd med hennes insats, säger den assisterande tränaren.

RP:s bästa målskyttar: Olivia Thörnholm 5, Anna Malmström, Alice Hägg, Elin Sjöbrink 4.