Klassiska Vasaloppet är avklarat. Här har ni de tio bästa i herr- respektive damklassen och samtliga östgötar i fäders spår.

Med reservation för eventuella felaktigheter.

Herrar:

1) Tore Björset Berdal, Norge, 4.39.15, 2) Stian Hoelgaard, do, +0.11, 3) Torleif Syrstad, do, +0.12, 4) Andreas Nygaard, do, +0.13, 5) Tord Asle Gjerdalen, do, s.t., 6) Stanislav Rezac, Tjeckien, s.t., 7) Anders Aukland, Norge, +0.14, 8) Öyvind Moen Fjeld, do, s.t., 9) Oskar Kardin, Östersund, s.t., 10) Chris André Jespersen, Norge, s.t.

39) Gustav Niord, Vreta Skid o MK, 4.46.07, 96) Per-Olov Svahn, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 4.59.13, 106) Robert Eriksson, Björkfors, 5.01,11, 118) Joakim Lindberg, Grytgöls IK, 5.03.37, 179) Peter Ettling, Finspångs SOK, 5.11.50, 243) Erik Hägg, Finspångs SOK, 5.20.48, 268) Emil Lundborg, Sya SK, 5.22.09, 336) Benjamin Lembke, Linköpings SK, 5.30.48, 375) Jonas Hägglund, Sya, 5.34,28, 437) Thomas Nordman, IK Nocout.se, 5.42.22, 447) Niclas Hägglund, Ålems OK, 5.43.16, 456) Henrik Danielsson, Sya SK, 5.43.41, 480) Oskar Grangert, IK Nocout.se, 5.46.17, 490) Anders Lindroos, Åsarna IK, 5.47.21, 546) Emil Kalered, OK Denseln, 5.52.26, 593) Tomas Hagström, Sya SK, 5.56.00, 635) Tommy Karlsson, Ulrika IK, 5.58.56, 691) Gustaf Walther, OK Denseln, 6.03.17, 713) Daniel Larsson, Norrköping triathlon, 6.04.25, 718) Adam Staadig, Tidaholm SOK Sisu, 6.04.33, 724) Claes Malm, Skogspojkarnas OK, 6.04.51, 790) Patrik Ericsson, OK Kolmården, 6.08.40, 795) Andreas Karlsson, OK Kolmården, 6.09.03, 876) Lars-Petter Björkman, IK Nocout.se, 6.12.40, 963) Torbjörn Arvidson, OK Kolmården, 6.17.39,

1058) Mats Lundh, OK Kolmården, 6.23.49, 1059) Hans Brolund, OK Denseln, 6.23.50, 1167) Oscar Johansson, Kimstad GoIF, 6.30.00, 1205) Markus Eskilsson, Linköping, 6.32.15, 1218) Glädje Erik Olsson, Sya SK, 6.32.47, 1291) Thomas Hylander, Tockarps IK, 6.36.29, 1327) Oscar Modigs, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.37.48, 1379) Hans Pettersson, Linköpings SK, 6.40.07, 1411) Pär Forsell, Sya SK, 6.41.32, 1415) Morgan Lindstam, Sya SK, 6.41.38, 1455) Mattias Petersson, OK Kolmården, 6.43.19, 1479) Oskar Callenås, Vreta SoMK, 6.43.54, 1515) Michael Nilsson, Sya SK, 6.44.42, 1538) Erik Mattson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.45.05, 1542) Peter Ringstad, OK Kolmården, 6.45.07, 1569) Niklas Björn, Hagfors SF, 6.45.43, 1619) Jan Ingeson, Skogspojkarnas OK, 6.47.54, 1686) Rikard Andersson, Stalklubbens IF, 6.50.22, 1692) Fredrik Malmfors, Skogspojkarnas OK, 6.50.39, 1726) Richard Wiklander, OK Kolmården, 6.52.03, 1730) Tobias Lindroos, Folksamskamraterna, 6.52.14, 1744) Ola Oppås, Rejlers IF, 6.52.43, 1782) Björn Karlsson, OK Denseln, 6.53.56, 1796) Mikael Rosenqvist, Borensbergs IF Cykel och Skidklubb, 6.54.24, 1800) Mathias Nilsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.54.33, 1822) Elias Karlsson, Linköpings SK, 6.55.12, 1871) Peter Svensson, Linköpings SK, 6.56.38, 1887) Linus Bornmar, IK Nocout.se, 6.57.11, 1907) Fredrik Holmquist, Linköpings SK, 6.58.01, 1920) Thomas Orrenius, Ödeshögs SK, 6.58.47, 1928) Martin Hammarlund, Motala AIF SK, 6.58.55, 1964) Gustav Stiernlund, Sya SK, 6.59.57, 1965) Joakim Koski, AXA SC, 7.00.00, 1967) Christian Tennstedt, Orsa SK, 7.00.12,

2049) Tommy Holgersson, Forssa IK, 7.04.00, 2082) Andreas Kronhed, Ödeshögs SK, 7.04.53, 2092) Daniel Altgärde, Jönköpings OK, 7.05.15, 2196) Henrik Rosenlöf, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.09.32, 2197) Roger Johansson, OK Vargen, 7.09.32, 2201) Tomas Boman, Sya SK, 7.09.36, 2214) Nils-Bertil Bertilsson, Kuddby IF, 7.09.48, 2217) Thomas Persson, Åtvidabergs IF, 7.09.58, 2286) Markus Petré, IK Nocout.se, 7.12.03, 2307) Erik Sundblad, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.13.10, 2319) Henrik Lenngren, Norrköpings SK, 7.13.24, 2392) Jonas Viklund, Rejlers IF, 7.15.39, 2472) Gustaf Jonsson, Linköpings SK, 7.17.42, 2514) Marcus Oscarsson, Finspångs SOK, 7.19.22, 2519) Markus Andersson, Linköpings SK, 7.19.25, 2573) Mats Sjödin, Vreta Skid o MK, 7.20.35, 2583) Tobias Wejde, AXA SC, 7.20.52, 2620) Bertil Hult, Vreta Skid o MK, 7.22.04, 2621) Rikard Knutsson, AXA SC, 7.22.07, 2622) Robert Enemård, Tjalve IF Norrköping, 7.22.07, 2636) David Lefdén, Sya SK, 7.22.25, 2676) Marcus Bennstam, Linköpings SK, 7.23.39, 2677) Viktor Lindh, Sya SK, 7.23.41, 2728) Robert Svensson, Finspångs SOK, 7.25.07, 2745) Alexander Friberg, Sya SK, 7.25.32, 2785) Berne Strand, Vreta Skid o MK, 7.26.43, 2801) Johan Bahlner, Norrköpings SK, 7.27.11, 2809) Daniel Johansson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.27.14, 2836) Kent-Åke Molin, Linköpings SK, 7.28.18, 2838) Tomas Hektor, Vreta Skid o MK, 7.28.19, 2844) Michael Hedlund, OK Kolmården, 7.28.29, 2865) Tobias Thorsson, Tjalve IF Norrköping, 7.29.09, 2900) Tomas Melin, Linköpings SK, 7.30.05,

3040) Mathias Rinaldo, Kisa SK, 7.33.18, 3073) Konstantin Petrov, Vreta Skid o MK, 7.34.14, 3086) Jan Kalered, OK Denseln, 7.34.36, 3088) Stefan Andersson, Söderköpings SK, 7.34.37, 3089) Hans Grimsell, Åtvidabergs IF, 7.34.38, 3126) Stefan Bengtsson, Sya SK, 7.35.45, 3204) Tobias Fredriksson, IK Nocout.se, 7.37.32, 3218) Håkan Rindegren, IK Nocout.se, 7.37.49, 3223) Peter Warlich, Linköpings SK, 7.37.56, 3249) John-Eric Carlsson, Ulrika IK, 7.38.18, 3273) Mathias Kall, Sya SK, 7.39.01, 3317) Erik Jacobsson, Sya SK, 7.40.17, 3381) Kjell Weinerhall, Sya SK, 7.41.51, 3406) Anders Gunnarsson, Iffk Österbymo, 7.42.16, 3492) Karl Karlström, Sya SK, 7.44.30, 3531) Tomas Byström, Mellansels IF, 7.45.26, 3576) Jan Karlsson, Ödeshögs SK, 7.46.50, 3585) Robert Maras, Telia IoFF, 7.47.21, 3607) Samuel Ahlberg, IFK Österbymo, 7.47.50, 3610) Henrik Kalmsten, Linköpings SK, 7.47.51, 3611) Olof Persson, Vreta Skid o MK, 7.47.51, 3616) Per Stigson, Öje IF, 7.48.01, 3656) Mattias Adelman, Norrköpings SK, 7.49.03, 3680) Freddie Lindekrantz, Sya SK, 7.49.51, 3682) Staffan Andersson, Kisa SK, 7.49.52, 3693) Felix Asplund, Kimstad GoIF, 7.50.22, 3777) Mattias Jonsson, Finspångs SOK, 7.52.35, 3825) Johan Åtting, Vreta Skid o MK, 7.53.59, 3835) Viktor Svensson, Söderköpings SK, 7.54.11, 3858) Anders Ljung, Ödeshögs SK, 7.54.36, 3868) Maths Sestorp, Linköpings SK, 7.54.57, 3869) Joakim Mårbring, Linköpings SK, 7.55.01, 3870) Lars Karlsson, Ödeshögs SK, 7.55.10, 3885) Edvin Ekblad, AXA SC, 7.55.46, 3920) Björn Andersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.56.31, 3930) Anders Kindgren, Sya SK, 7.56.51, 3982) Klas Johansson, AXA SC, 7.58.00, 3988) Axel Andersson, Borensbergs IF Cykel och Skidklubb, 7.58.06,

4005) Christian Domfors, Tjalve IF Norrköping, 7.58.23, 4078) Johan Nilsson, Sya SK, 8.00.41, 4121) Eric Karlsson, OK 64 Torpa, 8.01.59, 4166) Jonathan Anderson, Kexholms SK, 8.03.10, 4167) Rickard Stark, Lekeryd-Svarttorps SK, 8.03.10, 4209) John Tillmar, Åtvidabergs IF, 8.04.03, 4246) Stefan Stenfelt, Vreta Skid o MK, 8.05.01, 4256) Filiph Eriksson, AXA SC, 8.05.10, 4276) Tomas Kasselstrand, Björkfors GOIF, 8.05.46, 4278) Bernt Janninger, Vreta Skid o MK, 8.05.56, 4302) Emil Gunnarsson, Eksjö SOK, 8.06.58, 4323) Martin Drotz, Sya SK, 8.07.32, 4328) Mattias Bengtsson, Ödeshögs SK, 8.07.40, 4329) Peter Calderon, OK Kolmården, 8.07.41, 4390) Torbjörn Olovsson, Linköpings SK, 8.09.17, 4421) Edvin Johansson, IK Hakarpspojkarna, 8.10.14, 4431) Rickard Harrysson, Finspångs SOK, 8.10.22, 4440) Joel Roos, Norrköpings Skidklubb, 8.10.38, 4451) Jonas Schånberg, Sya SK, 8.11.07, 4452) Roger Berggren, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 8.11.10, 4512) Eric Widerström, Norrköpings SK, 8.13.09, 4531) Johan Netz, Ulrika IK, 8.13.45.

4543) Dennis Eriksson, Linköpings SK, 8.13.55, 4554) Lars Bengtsson, Vreta Skid o MK, 8.14.12, 4690) Petter Karlquist, IK Nocout.se, 8.18.14, 4713) Tord Mörk, Vreta Skid o MK, 8.18.54, 4744) Fredrik Rylander, Regna IF, 8.19.31, 4750) Niklas Varvne, IK Nocout.se, 8.19.35, 4854) Ola Larsson, Linköpings SK, 8.22.20, 4855) Markus Eriksson, Linköpings SK, 8.22.20, 4880) Christoffer Lingwick, IF Ski Team Skåne, 8.22.55, 4905) Olov Trysberg, Gryts IF, 8.23.40,

5007) Rickard Öst, IFK Österbymo, 8.27.01, 5026) Henrik Rosén, IK Nocout.se, 8.27.21, 5050) Johan Jönsson, AXA SC, 8.27.53, 5065) Joakim Kvist, IFK Österbymo, 8.28.19, 5078) Tobias Adamovic, Sya SK, 8.28.42, 5102) Markus Hahlin, OK Denseln, 8.29.12, 5169) Martin Hellstrand, Linköpings SK, 8.30.56, 5208) Kristoffer Böök, Sya SK, 8.32.07, 5283) Kenth Hjerpe, Kisa SK, 8.34.08, 5322) Mats Stegemann, AXA SC, 8.35.08, 5350) Henrik Hillberg, AXA SC, 8.35.44, 5388) Carl-Johan Dyverfeldt, Finspångs SOK, 8.36.48, 5401) Mattias Hackström, Sya SK, 8.37.05, 5475) Andreas Bradley, OK Kolmården, 8.38.50, 5476) Kristian Holmberg, Ödeshögs SK, 8.38.57, 5479) Konrad Nelson, Linköpings SK, 8.39.04, 5571) Mattias Carlsson, Johannebergs Scoutkårs IF, 8.41.32, 5574) Simon Andregård, AXA SC, 8.41.35, 5581) Martin Jakobsson, Linköpings SK, 8.41.52, 5590) Magnus Johansson, OK Kolmården, 8.42.11, 5600) Sebastian Johansson, Sya SK, 8.42.21, 5646) Stefan Pettersson, Linköpings SK, 8.43.57, 5678) Patrik Lindström, Sya SK, 8.44.36, 5708) Sebastian Frykberg, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 8.45.33, 5711) Samuel Edenblad, Åtvidabergs IF, 8.45.46, 5712) Fredrik Olofsson, Ödeshögs SK, 8.45.47, 5744) Otto Björnsson, Elmhults SC, 8.46.55, 5813) Lars Kroon, Sya SK, 8.49.15, 5828) Torbjörn Järn, Ödeshögs SK, 8.49.40, 5851) Per Gustås, Vreta Skid o MK, 8.50.35, 5854) Mats Brunnberg, Vreta Skid o MK, 8.50.39, 5865) Niklas Nilsson, Åtvidabergs IF, 8.50.55,

6001) Henrick Johansson, Hässleby SOK, 8.55.26, 6012) Edvard Jarlert, AXA SC, 8.55.48, 6082) Andreas Thörn, AXA SC, 8.57.07, 6085) Johannes Rydbeg, Tranemo IF Skidklubb, 8.57.10, 6086) Gustav Svensk, IK NocOut.se, 8.57.12, 6091) Kalle Järn, Ödeshögs SK, 8.57.20, 6113) Patrik Lantto, IK Nocout.se, 8.57.57, 6119) Petter Hjärtström, Finnskoga IF, 8.58.19, 6146) Glädje Kalle Olsson, IFK Mora SK, 8.59.21, 6152) Emil Stenquist, IFK Österbymo, 8.59.28, 6172) Gustaf Blecko, AXA SC, 9.00.18, 6203) Martin Strömberg, Söderköpings SK, 9.01.23, 6204) Axel Erlandsson, Ödeshögs SK, 9.01.24, 6219) Mattias Högström, Sol Tranås, 9.01.48, 6276) Jimmy Nyman, Sya SK, 9.03.17, 6313) Daniel Pettersson, Söderköpings SK, 9.04.11, 6328) Erik Strid, Österfärnebo IF, 9.04.23, 6353) Andreas Gustafsson, Ödeshögs SK, 9.04.53, 6369) Hans Egbert, Sya SK, 9.05.36, 6373) Joachim Zdolsek, Vreta Skid o MK, 9.05.48, 6395) Adrian Pauli, Istrums SK, 9.06.37, 6396) Lars Jaktfalk, Sya SK, 9.06.38, 6406) Ulf Sundin, Linköpings SK, 9.07.08, 6413) Björn Hopstadius, Ödeshögs SK, 9.07.29, 6463) Anders Dahlström, AXA SC, 9.09.33, 6490) Matti Sirkiä, Linköpings SK, 9.10.13, 6508) Rasmus Johansson, IK Nocout.se, 9.10.51, 6521) Jonas Tell, AXA SC, 9.11.18, 6532) Linus Hagberg, Sya SK, 9.11.28, 6541) David Hansson, OK Kolmården, 9.11.37, 6545) Mattias Olovsson, Sya SK, 9.11.43, 6639) Robin Söderqvist, AXA SC, 9.14.23, 6647) Niclas Stensson, OK Kolmården, 9.14.38.

6680) Mikael Stuhrmann, Tjalve IF Norrköping, 9.16.11, 6710) Joakim Ax, Ödeshögs SK, 9.17.20, 6719) Linus Ericson, AXA SC, 9.17.32, 6720) Donny Johansson, Kisa SK, 9.17.33, 6739) Kenneth Kågemyr, Sya SK, 9.18.04, 6753) Mats Wallin, Linköpings SK, 9.18.35, 6767) Thomas Bergqvist, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.18.56, 6776) Ronnie Sundlöv, Sya SK, 9.19.04, 6786) Per-Arne Holgersson, Ödeshögs SK, 9.19.16, 6845) Niclas Jacobsson, Kimstad GoIF, 9.21.29, 6876) Pär Söderström, Finspångs SOK, 9.22.17, 6889) Magnus Forslund, Vreta Skid o MK, 9.22.36, 6921) Rikard Enberg, Kimstad GoIF, 9.23.14, 6932) Patrik Ljungberg, IK Nocout.se, 9.23.25, 6936) Otto Sparrner, Norrköpings SK, 9.23.27, 6941) Anders Holmberg, AXA SC, 9.23.28, 6942) Anders Petersson, Åtvidabergs IF, 9.23.31, 6955) Thomas Timber, AXA SC, 9.23.56, 6956) Johan Leander, Horn-Hycklinge IF, 9.23.57, 6988) Oscar Olsson, AXA SC, 9.25.00,

7007) Andreas Brink, AXA SC, 9.25.35, 7072) Josef Rundqvist, Borensbergs IF Cykel och Skidklubb, 9.28.32, 7102) Göran Svensson, Vreta Skid o MK, 9.29.35, 7147) Martin Karlsson, Norrköpings SK, 9.30.46, 7172) Johan Kallblad, AXA Sports club, 9.31.43.

7181) Tom Artursson, Linköpings SK, 9.31.59, 7190) Michael Sterne, Handelsbankens IF, 9.32.14, 7201) Martin Rosberg, Åtvidabergs IF, 9.32.31, 7204) Jacob Meijer, IK Nocout.se, 9.32.34, 7205) Jörgen Svensson, Åtvidabergs IF, 9.32.37, 7218) Marcus Carlberg, Åtvidabergs Motorcrossklubb, 9.32.53, 7226) Jacob Nilseryd, Vreta Skid o MK, 9.33.03, 7258) Tom Ottosson, AXA SC, 9.33.54, 7262) Magnus Irestig, IK Nocout.se, 9.33.58, 7270) Tobias Wallberg, Finspångs SOK, 9.34.09, 7304) Robert Wikman, Regna IF, 9.35.37, 7317) Christer Cederlund, Ericsson Stockholm IK, 9.35.58, 7318) Jörgen Damm, Kisa SK, 9.36.00, 7421) Krister Andersson, Söderköpings SK, 9.38.57, 7438) Erik Mosslycke, Ödeshögs SK, 9.39.24, 7469) Ulrik Abelsson, Åtvidabergs IF, 9.41.15, 7483) Hans Björling, Söderköpings SK, 9.41.48, 7501) Roland Larsson, Linköpings SK, 9.42.32, 7533) Kristian Nilsson, Tjalve IF Norrköping, 9.43.13, 7557) Jens Riedel, Linköpings SK, 9.43.58, 7584) Daniel Kågemalm, Linköpings SK, 9.44.50, 7606) Daniel Ankarstrand, AXA SC, 9.45.41, 7714) Åke Segerberg, Linköpings SK, 9.49.00, 7800) Jonas Eklund, Vreta Skid o MK, 9.51.54, 7820) Mats Lundin, Sya SK, 9.52.42, 7990) Christopher Montecinos, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.57.05,

8034) Mattias Gustafsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.57.46, 8044) Sebastian Winkler, Norrköpings SK, 9.57.55, 8054) John Öberg, Sya SK, 9.58.08, 8076) Christer Broström, Kimstad GoIF, 9.58.27, 8131) Conny Lind, Sya SK, 9.59.17, 8146) Johan Sverlander, AXA SC, 9.59.30, 8160) Bengt Jansson, Godegårds SK, 9.59.41, 8166) Christian Ingesson, Godegårds SK, 9.59.48, 8208) Mikael Andersson, Ulrika IK, 10.00.24, 8218) Gustaf Backman, AXA SC, 10.00.40, 8220) Fredrik Andersson, Motala AIF SK, 10.00.43, 8232) Anders Larsson, Kimstad GoIF, 10.00.49, 8242) Andreas Mickols, AXA SC, 10.01.02, 8280) Daniel Johansson, AXA SC, 10.02.15, 8310) Erik Larsson, AXA SC, 10.03.43, 8321) Anton Nygren, Sya SK, 10.04.20, 8363) Esko Leinonen, OK Kolmården, 10.06.52, 8389) Martin Ottenklev, IFK Kättbo, 10.08.01, 8441) Björn Jeansson, Kisa SK, 10.09.59, 8477) Mattias Evensson, Linköpings SK, 10.11.40, 8564) Leif Henrysson, Ödeshögs SK, 10.15.14, 8585) Daniel Persson, Vreta Skid o MK, 10.15.57, 8668) Oscar Derke, Sya SK, 10.20.05, 8727) Johnny Kardell, Ödeshögs SK, 10.22.26, 8730) Samuel Elfving, Österfärnebo IF, 10.22.32, 8749) Stefan Andersson, Motala AIF SK, 10.23.16, 8753) Niklas Samuelsson, Söderköpings SK, 10.23.34, 8781) Philip Berminge, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.24.36, 8834) Linus Westbom, Stora Skedvi IK SOFF, 10.26.46, 8891) Thomas Dahlqvist, Linköpings SK, 10.28.51, 8906) Jan Krisell, Vreta Skid o MK, 10.29.32, 8916) Christian Ottosson, Vreta Skid o MK, 10.29.45, 8941) Bengt Alm, Norrköping, 10.31.09, 8989) Per Benno, Linköpings SK, 10.33.06, 8990) Jesper Nordström, AXA SC, 10.33.08,

9037) Bo Mård, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.34.28, 9054) Krister Hagström, Söderköpings SK, 10.34.58, 9063) Christoffer Nilsson, AXA SC, 10.35.18, 9108) Mats Uddin, Flens FS, 10.37.59, 9155) Joel Davidsson, Linköpings SK, 10.39.47, 9185) Christer Aronsson, AXA SC, 10.41.45, 9201) Mats Malmehed, Linköpings SK, 10.42.28, 9217) Mattias Andrae, AXA SC, 10.43.19, 9256) Johan Östlid, ICA-handlarnas IF, 10.44.58, 9282) Mikael Lundborg, Vreta Skid o MK, 10.46.29, 9295) Carl Bramsäter, AXA SC, 10.47.15, 9313) Fredrik Pettersson, Söderköpings SK, 10.48.19, 9320) Patrik Svensson, Hammarkinds SK, 10.48.25, 9382) Henrik Hoff, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.51.32.

9385) Arne Gren, Vreta Skid o MK, 10.51.43, 9447) Petter Alfredsson, OK Kolmården, 10.55.07, 9483) Rickard Rydén, Vreta Skid o MK, 10.56.38, 9492) Rikard Kalén, Tjalve IF Norrköping, 10.57.03, 9496) Per Skog, Linköpings SK, 10.57.27, 9521) Magnus Claesson, AXA SC, 10.58.34, 9540) Thomas Kindeberg, Tjalve IF Norrköping, 10.59.24, 9543) Sten Andersson, Kimstad GoIF, 10.59.29, 9607) Sven-Olof Svensson, Björkfors GOIF, 11.02.29, 9622) Greger Westerdahl, Sya SK, 11.03.12, 9645) Leon Poot, Sya SK, 11.04.06, 9674) Jesper Eriksson, Gryts IF, 11.06.43, 9745) Lars Tydén, Linköpings SK, 11.10.38, 9746) Peter Somvall, IFK Österbymo, 11.10.40, 9749) Christian Andersson, IK Nocout.se, 11.10.52, 9750) Håkan Ögren, AXA SC, 11.10.54, 9778) John Erlandsson, Misterhults AIS, 11.12.49, 9812) Jerry Eriksson, Karlslunds IF SF, 11.14.21, 9865) Björn Klofsten, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.16.43, 9879) Magnus Björck, sya skidklubb, 11.17.13, 9883) Rasmus Tell, Finspångs SOK, 11.17.22, 9912) Mikael Fors, Linköpings SK, 11.18.06, 9913) Oliver Björk, Sya SK, 11.18.08, 9948) Victor Staffansson, AXA SC, 11.21.01, 9976) Tommy Eriksson, Regna IF, 11.22.25, 9993) Anders Götmar, Sya SK, 11.23.04,

10006) Robert Persson, AXA SC, 11.23.34, 10013) Staffan Karlsson, Linköpings SK, 11.23.59, 10021) Kristofer Berg, Linköpings SK, 11.24.14, 10033) Mikael Persson, Kimstad GoIF, 11.25.00, 10057) Ola Svensson, Tjalve IF Norrköping, 11.27.00, 10091) Fredrik Norman, AXA SC, 11.28.44, 10093) Jonas Andersson, Linköpings SK, 11.28.46, 10100) Ludvig Svantesson, Vreta Skid o MK, 11.29.11, 10162) Marcus Berminge, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.32.54, 10167) Rasmus Kratz, IK Jarl Rättvik, 11.33.14, 10168) Christian Stenhamn, Itzig, 11.33.22, 10208) Magnus Thörngren, AXA SC, 11.35.20, 10224) Calle Nilsson, Sya SK, 11.35.59, 10300) Max Zetterman, AXA SC, 11.39.26, 10328) Ulf Backman, Sya SK, 11.40.13, 10339) Janne Karttunen, Anna&Emil Sportklubb, 11.40.37, 10364) Johan Nyman, AXA SC, 11.41.48, 10376) Anton Björk, Sya SK, 11.42.30, 10378) Krister Björk, Sya SK, 11.42.37, 10381) Jakob Pettersson, Söderköpings SK, 11.42.47, 10382) Viktor Pettersson, Stadium IF, 11.42.48, 10388) Cristian Spetz, AXA SC, 11.43.13, 10398) Fredrik Edlund, Linköpings SK, 11.43.30, 10399) Christer Vigren, Linköpings SK, 11.43.40, 10404) Lars Wiebe, Linköping SK, 11.43.56, 10426) Per Lundell, OK Kolmården, 11.45.09, 10431) Ricard Carlenius, OK Kolmården, 11.45.27, 10437) Martin Müller, Team B3IT, 11.45.43, 10439) Tomas Stensson, Nässjö Ski, 11.45.46, 10477) Andreas Hemström, Tjalve IF Norrköping, 11.47.03, 10576) Jyrki Niskala, Kisa SK, 11.52.50, 10588) Mattias Sandsioe, Vreta Skid o MK, 11.53.28, 10589) Anton Holm, Vreta Skid o MK, 11.53.28, 10616) Alexander Johansson, Finspångs SOK, 11.54.31, 10701) Mats Gårdman, Linköpings SK, 12.02.45, 10706) Gustaf Thorslund, Linköpings SK, 12.03.33.

Damer

1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå, 4.54.24, 2) Lina Korsgren, Åre, +3.47, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, +3.49, 4) Kari Vikhagen Gjeitnes, Norge, +7.50, 5) Maria Gräfnings, Falun Borlänge, +9.12, 6) Astrid Øyre Slind, Norge, +11.36, 7) Marie Kromer, Frankrike, +17.17, 8) Sofie Elebro, Östersund, +17.28, 9) Heli Heiskanen, Finland, +18.02, 10) Laila Kveli, Norge, +21.15.

20) Ulrika Axelsson, Sya, 118) Lisa Dahlberg, Kimstad GoIF, 7.20.41, 126) Jenny Sandh, IK Nocout.se, 7.25.48, 175) Erica Pettersson, Sockertoppen IF, 7.42.31, 208) Annika Holgersson, Storvreta IK, 7.55.19, 245) Johanna Ek, Kexholms SK, 8.03.10, 270) Linda Bengtsson, Sya SK, 8.08.55, 315) Anneli Borg, Kimstad GoIF, 8.22.11, 326) Sara Tuomaala, Vreta Skid o MK, 8.26.15, 374) Anna Mörk, Vreta Skid o MK, 8.36.53, 394) Elin Hallin, Hössna IF, 8.40.05, 395) Lovisa Svensson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 8.40.13, 435) Ida Karlsson, Björkfors GOIF, 8.48.50, 458) Sandra Mannberg, Östersunds SK, 8.52.52, 516) Irene Bertilsson, Kuddby IF, 9.02.39, 523) Anna Kasselstrand, Björkfors GOIF, 9.03.56, 526) Stina Nero, Mullsjö SOK, 9.04.23, 550) Olivia Lindgren, AXA SC, 9.09.45, 553) Josefin Ek, Kalix SK, 9.10.04, 557) Lena Johansson, Sya SK, 9.10.38, 583) Maria Lundbom, Sya SK, 9.13.06, 615) Sandra Bergqvist, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.18.55, 627) Lina Tykesson, Sya SK, 9.20.47, 645) Lovisa Tobieson, IK Nocout.se, 9.23.24, 716) Felicia Wikman, Regna IF, 9.35.37, 717) Maria Damm, Kisa SK, 9.35.59, 746) Caroline Svensson, Linköpings SK, 9.41.03, 756) Ellen Henrysson, Ödeshögs SK, 9.42.42, 817) Linda Hansen-Jansson, Regna IF, 9.53.44, 853) Charlotta Gustafsson, Finspångs SOK, 9.57.16, 891) Ida Markström, Tjalve IF Norrköping, 9.59.43, 906) Ingrid Setterberg, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.00.50, 918) Thea Fredriksson, Linköpings SK, 10.02.57, 921) Maria Broström, OK Denseln, 10.03.31, 928) Marie Franzén, Hammarkinds SK, 10.04.41, 930) Lena Eriksson, Söderköpings SK, 10.04.42, 933) Tea Nygren, Linköpings SK, 10.05.01, 934) Ulrika Rasmussen, Linköpings SK, 10.05.02, 947) Ulrika Hörnestam, OK Kolmården, 10.06.50, 959) Hanna Nilsson, OK Denseln, 10.08.57,

1028) Erika Gustavsson, AXA SC, 10.21.41, 1035) Eleonor Kardell, Ödeshögs SK, 10.21.56, 1065) Anna Sara Blomgren, Linköpings SK, 10.26.00, 1089) Charlotte Jarl, Sya SK, 10.29.09, 1096) Emma Bengtsson, AXA SC, 10.29.50, 1102) Alice Gustafsson, Vingåkers OK, 10.31.10, 1157) Johanna Näslund, OK Nolaskogsarna, 10.38.04, 1158) Pauline Mysinge, Bråvalla IK, 10.38.05, 1160) Julia Levinsson, Vreta Skid o MK, 10.38.43, 1173) Helen Laks, Tandläkargruppen Norrköping, 10.40.12, 1208) Maria Lantto, IK Nocout.se, 10.45.58, 1227) Linnéa Jonsson, AXA SC, 10.49.09, 1266) Linda Kyrö, Sya SK, 10.54.33, 1282) Jenny Matsson, Tjalve IF Norrköping, 10.57.04, 1283) Cecilia Nöstdal, AXA SC, 10.57.23, 1327) Annika Ottosson, AXA SC, 11.03.38, 1371) Veronica Lovensnö, IK Nocout.se, 11.10.53, 1373) Karin Segerberg, Linköpings SK, 11.11.18, 1385) Annelie Wärnelius, Åtvidabergs IF, 11.13.39, 1416) Lisa Klofsten, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.16.40, 1422) Michaela Pacsay, Finspångs SOK, 11.17.21, 1501) Lisa Jacobsson, Vreta SoMK, 11.28.17, 1507) Frida Norman, AXA SC, 11.28.44, 1515) Hilma Momark, IK Nocout.se, 11.29.26, 1522) Jessica Karlsson, Kimstad GoIF, 11.29.47, 1541) Susanne Bergström, Norrköpings SK, 11.32.52, 1542) Julia Berminge, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.32.54, 1545) Josefin Forslind, Sya SK, 11.33.07, 1593) Malin Karlsson, Norrköpings SK, 11.37.18, 1599) Hannah Rundberg, Sya Skidklubb, 11.37.39, 1745) Matilda Björkman Höglund, AXA SC, 11.53.43, 1746) Sandra Fors, Linköpings SK, 11.53.45.