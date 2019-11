+ Guldrejset

Säsongen är över, alla kan pusta ut. Och det är nog fler än spelarna och ledarna som är i behov av att slänga upp fötterna på soffan efter en av de jämnaste och mest dramatiska uppgörelserna på länge i herrarnas allsvenska. Med sju omgångar kvar var det fortfarande sju olika lag som hade chans på titeln. Inför den sista omgången hade antalet guldaspiranter krympt till tre. Det handlade om Djurgården, Malmö FF och Hammarby. Med tre poängs försprång ner till konkurrenterna hade Djurgården allt i egna händer inför rysaren borta mot Norrköping – där allt annat än förlust skulle räcka till guld. "Peking" gjorde två tidiga mål samtidigt som guldaspiranterna MFF och Hammarby tog ledningen i sina matcher. Men i andra halvlek kom Djurgården tillbaka, matchen slutade 2–2, och Stockholmslaget kunde SM-guldjubla på Östgötaporten.

+ Dramat i Kalmar

Med bara två dagar kvar till säsongens avslutande ödesmatch borta mot Sirius valde Magnus Pehrsson att avgå som tränare för Kalmar FF. Beskedet skakade om och kom efter att Pehrsson hamnat i en hård ordväxling med några Kalmar-supportrar efter förlusten hemma mot Falkenberg. Enligt uppgifter i media fanns det en spricka mellan truppen och tränarstaben, där spelarna inte ville att Pehrsson och assisterande tränaren Jesper Norberg skulle leda laget mot Sirius. Pehrsson själv menade att han avgick för lagets bästa. "Fokus har hamnat för mycket på mig de senaste dagarna och jag känner att laget inte behöver en elefant i rummet som allt fokus ligger på", sade tränaren. Under ledning av akademichefen Jens Nilsson förlorade KFF med 0–3 borta mot Sirius, sjönk i tabellen, och tvingas kvala för att hålla sig kvar i högstaserien.

+ Skakiga Östersund

Tufft sportsligt – kris ekonomiskt. Nej, det här var inte Östersunds säsong. Vid sidan av rättegången mot klubbens tidigare ordförande Daniel Kindberg, misstänkt för ekonomisk brottslighet, hotades jämtarna av konkurs på grund av en krisande ekonomi och skulder i miljonklassen, något som uppdagades i mitten av september. Det spekulerades i hur en eventuell tvångsdegradering skulle påverka den allsvenska tabellen. Den 25 oktober gick dock ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström ut och berättade att skatteskulden var betald och att det "inte fanns någon risk" för tvångsnedflyttning.

+ Målrekord av Hammarby

Hammarby inledde allsvenskan med tre mål framåt på tre segerlösa matcher. Men den största delen av säsongen var en enda stor målkavalkad. I 2–1-segern borta mot Östersund i den näst sista omgången gjorde Stockholmslaget sitt 70:e och 71:a mål för säsongen. Det innebar att "Bajen" stått för flest mål av ett allsvenskt lag på 2000-talet, sedan Kalmar FF:s 70 mål guldsäsongen 2008. "Bajen" slutade till sist trea i tabellen och anfallaren Muamer Tankovic delad tvåa i skytteligan med sina 14 mål. Efter 4–1 i den avslutande omgången hemma mot Häcken landade Hammarbys målskörd på 75 mål – i snitt 2,5 mål framåt per seriematch.

+ Malmö FF straffade bort sig från SM-guldet?

Malmö FF missade under en längre period sex raka (!) straffar i allsvenskan – varav den sjätte i underläge hemma mot Djurgården när Malmö FF föll med just 0–1 i omgång 21. Hur många poäng som Malmö slarvat bort från straffpunkten säsongen 2019 är ju dock omöjligt att säga. Två av matcherna vann MFF ändå. I övriga fall hade ett straffmål inneburit antingen ett ledningsmål eller en utökad ledning – eller som i fallet mot Djurgården en kvittering.

+ Fyra huvudtränare på en säsong i Helsingborg

Den allsvenska nykomlingen Helsingborgs IF kunde i den 28:e omgången pusta ut – kontraktet var säkrat. Säsongen var dock allt annat än lugn. Huvudtränaren Per-Ola Ljung fick sparken i juni. In klev klubblegendaren Henrik Larsson, som 2016 tränade HIF ur landets högsta serie. Men efter drygt två månader sade "Henke" tack och adjö sedan han blivit utsatt för verbala påhopp. Assisterande tränaren Alexander Tengryd fick agera huvudtränare i två matcher innan klubben presenterade den forna landslagsbacken Olof Mellberg som en långsiktig lösning. Poängmässigt har det inte gnistrat om skåningarna under Mellbergs ledning, men tre segrar på sju matcher gjorde till slut att HIF kravlade sig bort från bottenstriden.

+ Läktarkonflikten mellan polis och supportrar

I Gif Sundsvalls hemmapremiär mot Malmö FF (3–1) den 6 april använde "Giffarnas" supportrar pyroteknik. Polisen förbjöd sedan OH-flaggor (overhead-flaggor) då de bedömde att bengaler kunde gömmas och maskering var möjlig under dem. Förbudet användes sedan på fler arenor i landet och en konflikt blossade upp. Supportrar började protestera mot polisens restriktioner, bland annat med stora bengalbränningar på läktarplats, och den så kallade villkorstrappan (hur polisen ska agera utifrån olika händelser) blev en snackis. Konflikten eskalerade i samband med Stockholmsderbyt Djurgården–AIK (0–2) i maj då Dagens Nyheter publicerade en video där en polis säger "ska jag bryta fingret på dig, eller?" till en supporter Under försommaren inledde Svensk elitfotboll (Sef) och polisen möten för att prata om situationen som under hösten lugnat sig något.