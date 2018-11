Strålkastarna är släckta över bandybanan i Åtvidaberg. Kanske lika bra det, för en bandyälskare är det ändå inte mycket att se. Grustäcket på planen ligger visserligen jämnt och fint, men någon is är det inte. Långt därifrån.

– Vi pratar om det ibland, hur bra det här laget skulle vara om vi fick träna ordentligt. Här hemma på stor is, säger Hampus Ivarsson med ett snett leende.

ÅBK har under ett par års tid haft stora problem med anläggningen som tillverkar is. Antingen har den fungerat dåligt eller inte alls. Nu håller allt på att bytas ut, men inget blir klart före oktober 2019 och att försöka spola is på naturlig väg i 9-10 plusgrader går sådär.

– Vi har haft sju-åtta pass på hockeyrinken i Valdemarsvik, det är allt. Resten har varit barmarktsträning. Man drömmer om att skjuta mot ett riktigt bandymål, att sikta mellan två däck blir rätt så tråkigt efter ett tag, säger Hampus Ivarsson.

ÅBK-mittfältaren är inne på sin tredje säsong i moderklubben efter återkomsten från Tjust. Med en ny tränare i Tomas Sevén har han märkt hur både han själv och truppen fått en nytändning.

– Det är inget fel på Jens (Åkerlund, förra tränaren), han är fortfarande med och kör ibland. Men han kände nog själv att det var dags för en ny röst. Det blir lite mer intressant att lyssna nu, Tomas har en del nya idéer hur vi ska spela, säger Hampus Ivarsson, som också hyllar fystränaren Håkan Sernefalk.

– Vi har haft många fler styrkepass än tidigare, formen känns riktigt bra trots att vi inte varit på is så mycket.

Ett knippe rutinerade spelare har lämnat ÅBK, Jesper Åkerlund (Surte) och Albin Wretman (Tjust) är kanske de två mest kännbara tappen. Å andra sidan har klubben förstärkt med bland andra rutinerade Jaako Niemi och ryska duon Andrej Zelenin och Andrej Kiselev.

– Det har känts riktigt bra på träningsmatcherna. Vi har alltid varit bra defensivt och ska vara det den här säsongen också, men förra säsongen hände det ibland att vi tummade på hemjobbet. Så har det inte varit i höst, alla tar jobbet. Det är kul att se, säger Hampus Ivarsson.

I helgen väntar Jönköping på bortaplan, annars snackas det mest om lag som Skirö och Tjust i toppen av division 1 södra. Och Åtvidabergs BK.

– Vi ska vara ett topplag, laget är hungrigt och ska göra allt för att vinna serien, säger Hampus Ivarsson.

