Han kunde pusta ut och glädjas över storsegern i Skåne. Helsingborg gjorde visserligen matchens första mål – men efter det handlade det bara om Libk som var ruggigt effektivt och gjorde mål på det mesta bakom olycklige hemmamålvakten Jonathan Edling. Så kändes det.

– Marginalerna har gått emot oss lite tidigare, nu fick vi dom med oss tack vare hårt jobb. Vår backchecking har nog aldrig varit så bra som idag. Det var härligt att se, sa Johan Astbrant.

Tremålsskytten Max Wahlgren sa till sslplay:

– En bra match, vi har varit dåliga på slutet. Jag tror det är första matchen vi vinner med mer än två mål, vi spelar ju ganska tajt.

Efter taskigt spel och två raka förluster mot Höllviken och Kalmarsund var Libk i behov av en seger för att inte på allvar dras med om fajten kring slutspelsstrecket. Fredi Petersson styrde in 1–0 för hemmalaget efter knappa sju minuter, men en snabb kvittering av Ondrej Nemecek var viktig och tog Libk in i matchen igen. Max Wahlgren hann med att missa en straff innan gästerna fick maximal utdelning under några lyckominuter i den första perioden. 1–1 blev 4–1 efter mål av Oskar Hovlund, Max Wahlgren och Marcus Berglund.

– Vi fick bra mål i viktiga moment. Man kan bara spåna på vad som hade hänt om Helsingborg fått med sig ytterligare ett mål i början...men nu blev det inte så, sa Johan Astbrant.

Det som sett så svajigt ut på sistone kändes nu plötsligt stabilt. Helsingborg sköt massor, men skotten täcktes av antingen försvarsspelare eller storspelande målvakten Robin Laakso. När Oskar Hovlund, tillbaka efter några matchers skadefrånvaro, sköt 7–1 i slutet av den andra perioden var matchen avgjord.

– Vi gjorde väldigt många bra saker idag. En skön känsla för spelarna att sätta sig i bussen med, sa Johan Astbrant.

Det har varit enormt tätt med matcher i SSL på sistone, men nu får Libk en veckas matchledigt innan Örebro väntar nästa onsdag.

– Välbehövligt, vi har spelat mer matcher än tränat på sistone och behöver nöta på vissa grejer, sa Johan Astbrant.

Målen, Libk: Max Wahlgren 3, Oskar Hovlund 2, Marcus Berglund, Ondrej Nemecek och Martin Karlsson.