LÄS MER:Hittade kampen och ny hjälte

Olsson passade till det ena målet och gjorde själv det andra när ÅFF tog tredje raka segern i söderettan. 2–0 (0–0) blev det mot Oskarshamns AIK.

– Oerhört skönt att få göra mål när man startar sin första hemmamatch. Vi får inte till det i första halvlek, men det släpper i andra, säger Max Olsson.

– Det är roligt för Max, han gör det så bra. Allt blir bättre i laget hela tiden, vi vågar göra saker både framåt och bakåt, säger ÅFF-tränaren Tor-Arne Fredheim.

Det var en härlig sommarkväll på Kopparvallen, med ortens eget lag ÅFF som förrätt och med Sveriges herrlandslag på storbild efteråt.

Det var ett kraftfullt, storvuxet och oömt Oskarshamns AIK som kom på besök, spelandes lite halvprimitiv fotboll. Hårdheten fick ÅFF-målvakten Henrik Gustavsson känna på tidigt när han kolliderade med centertanken Sonny Karlssons dobbar.

Men Gustavsson reste sig och hela ÅFF stod upp bra mot ett Oskarshamn som förra hösten var nära superettan i kvalspelet.

Nu kämpar Oskarshamn på nedre halvan precis som ÅFF och det blev också en jämn match där ÅFF:s första bästa chans kom precis före paus. Max Olsson, som fick förtroendet som ensam spjutspets, sköt ett markskott precis utanför och fick ett "neeej" i suckig ton som reaktion från publiken.

Det var i stället i andra halvlek som det började hända för ÅFF. Efter Andreas Johanssons nick som räddades av bortamålvakten och efter Max Olssons rundning av samme målvakt, Filippos Sachsanidis, där han kom ur vinkel var det ihoptjänat med 1–0 i 57:e minuten.

Det var Max Olsson som spelade fram till Ludvig Holmertzs ledningsmål.

Olsson, skåningen som är ny till i år, fortsatte sedan att vara i ropet när han både blev varnad och några minuter efter det tunnlade en Oskarshamnsback, vilket var upprinnelsen till en ny het målchans.

Max gick på max, skulle man kunna säga. Publiken kom också i gång bra, det var en matnyttig förrätt inför kvällens landskamp.

Det var Holmertz som bjöd igen när han lyfte in hörnan som Max Olsson, just det, nickade in 2–0 på.

Max Olsson hyllade efteråt försvaret, att laget nu kan hålla nollan under de svaga perioderna av matcherna.

– Det är det som kännetecknar ett topplag, att man har en hög lägstanivå, tycker anfallaren.

Ett pånyttfött ÅFF spelar närmast hemma igen lördagen den 15 juni, mot Oddevold från Uddevalla.

Ett orosmoln är att Zev Taublieb fick en smäll på foten och hade ont efter fredagens match. Oklart om det är något allvarligt.

Målen: 1–0 (57) Ludvig Holmertz, 2–0 (73) Max Olsson.

Publik: 1 302.

ÅFF:s lag (4-2-3-1): Henrik Gustavsson – Lucas Öhrn, Ishmael Koroma, Adrian Petersson, Andreas Johansson – Adam Egnell, Jesper Beurling – Ryan Binns (ut 77), Oskar Stejdahl (ut 45), Ludvig Holmertz – Max Olsson (ut 82). Inbytta: Zev Taublieb (45), Daniel Rambin (77), patrik Gustavsson (82).