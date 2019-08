Efter en poängmässigt stark start, men sedan en betydligt skralare period fick Rickard Johansson i våras något överraskande lämna tränarjobbet i Åtvidabergs FF – och ersattes på Kopparvallen av Tor-Arne Fredheim.

Sedan dess har Johansson varit utan fotbollsuppdrag, men nu kan Sporten avslöja att har klart med en ny roll under hösten. Förre ÅFF-tränaren ska under resten av säsongen stötta Kim Helberg i Norrköpingsklubben Sylvia. Tanken är också att han ska få vara med kring samarbetsklubben IFK Norrköping för att studera hur ledarteamet med Jens Gustafsson & Co arbetar där.

Och Johansson är laddad inför uppgiften:

– I Sylvia är tanken att jag ska assistera Kim, hjälpa spelarna i sin utveckling och bidra med min kompetens. Sedan ska det också bli väldigt spännande och lärorikt att se och lära av ledarstaben i IFK.

– Det här var en roll jag verkligen ville ha så här mitt i en säsong, så det är skönt att det blev klart. Det ska bli väldigt inspirerande att sätta igång med arbetet i den proffsiga miljö som Sylvia och IFK byggt upp, säger Rickard Johansson.

Med ett ungt lag är Sylvia efter drygt halva serien fast förankrat i mitten av norra division 1-serien, med 24 inspelade poäng.