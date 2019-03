För gårdagens bästa prestation svarade hemmaekipaget Ufo Del Rio i den första V5-avdelningen. Nyblivna proffset Oskar J Andersson stack omgående till ledningen med den av amatören Stefan Dahl tränade valacken. Men Oskar fick inte stopp på hästen som inledde första halvvarvet på 1.10,8 och för att varva på 1.13,6. Det såg ut att börja gå tungt för Ufo Del Rio i slutsvängen, men han svarade ärligt och vann lätt på tiden 1.14,7 över medeldistans.

– Jag tyckte att Ufo Del Rio visade lite kapacitet i höstas. Men jag ville ha in en styrketräningsperiod på tre månader och det fick jag igenom med ägarna nu i vinter. Sista tiden har det varit jättepositivt och hästen har känts sugen på att tävla igen, berättade tränaren Stefan Dahl efter den imponerande segern.

Mantorps Kim Eriksson har inte haft det rätta flytet på hemmabanan under 2019. Men under måndagskvällen vände det när han vann årets två första segrar. Först styrde han in debuterande Upontop trots ett avvaktande lopp.

Andra dagssegern för Kim kom också efter en vass spurt. Solkattens Chiron visade lite gryende form i förra starten och nu var det dags för första årssegern.

– Kort efter start slog han ihop och galopperade. Vi tappade inte så mycket mark, men det var ändå inte optimalt. I mitten av slutsvängen fick jag upp förväntningarna när jag ryckte öronhuvan, sa Kim Eriksson.