Redan i det inledande loppet kom första triumfen då som gästkusk bakom amatörtränade Shutter Island. Claes smög med i rygg på ledaren, men hittade ut i andraspår halvvarvet från mål. In på upploppet attackerade duon bakom största V4-favoriten Argbiggan. Med tryck i steget spurtade Shutter Island förbi till en säker seger.

– Vi kom ut i andraspår när en utvändig häst galopperade. Men fritt fick vi inte förrän strax innan upploppet. Men Shutter Island avgjorde på ett rejält sätt in mot mål, betygsatte Claes.

Andra dagssegern för Claes Svensson var också som catchdriver nu bakom hemmaekipaget Tiger Marke i den första V5-avdelningen. Tiger Marke var inte snabb nog att hålla ledningen, men fick ändå ett perfekt lopp i andrapar utvändigt. In mot slutsvängen sattes attacken in när hästar kom bakifrån. I början av upploppet stod det och vägde mot skrällen Tayson Bi. Men in mot mål var Tiger Marke den starkaste.

Tredje dagssegern var bakom egentränade och egenägda treåringen Neo Sånna i den andra V5-avdelningen. Claes Svensson körde ett avvaktande lopp. Backade sig loss bakom tätduon 250 meter från mål och på spänstiga ben avgjorde sedan Neo Sånna över upploppet.

– Neo Sånna vill jag köra lite försiktigt med, så här i början av karriären. Jag valde nu ryggen på Dooley’s U.N.G. som gått bra i tidigare starter. I slutsvängen fick jag ett nytt val, men då gick jag ut i andraspår. På upploppet spurtade min häst riktigt bra till en säker seger, berömde Claes Svensson efter målgång.