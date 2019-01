Redan innan alla skador hade RP en tunn trupp och enligt Olsson så är det viktigt att alla kan vara med. Men trots den tunna truppen och en placering långt ned i tabellen är ingen ny spelare på ingång.

– Vi kollar såklart på nya spelare och vi har fram till den 15 februari på oss att få in någon. Tyvärr finns det inte många vi kan ta in just nu och de spelare som är aktuella går till andra klubbar, säger Patrik Olsson, sportchef i RP.

RP har under säsongen haft problem med skador. Mattias Bälter drog tidigare sitt korsband och har opererats för det och inför den senaste matchen mot Kungälv fick Ludwig Isegren problem med ljumsken. Isegren har tränat i dagarna och är eventuellt klar för spel mot Torslanda.

På lördag möter de Torslanda på bortaplan i en viktig match. Lagen har lika mycket poäng och för att undvika negativt kval är det viktigt att vinna.

– Jag hoppas att det släpper nu och att herrarna kan ta några kliv uppåt i tabellen. Det är särskilt viktigt att vinna mot lagen som ligger runt oss