LÄS MER: LIVE: Häng med under cykelfesten

Och det var många som sökte sig ut i den milda sommarkvällen.

– Fantastiskt, det är så det ska vara, en riktig "Hjulafton". Vätternrundan ska också vara ett event som får Motalaborna att gå ut, strålade Vätternrundan vd Gunilla Brynell.

Till i år hade arrangemanget fått sin egen låt, "Oslagbara", och under fredagskvällens starter kunde den också höras live med sångaren Stefan Nykvist medan de första cyklisterna rullade förbi scenen.

– Det är nytt för i år. Vi satsar nu extra på peppandet, fastslog Gunilla Brynell.

Vätternrundan nådde i år inte riktigt upp till anmälningstaket på 23 000 deltagare. 9 300 är anmälda för första gången. De som också kom till start – uteblivandet brukar ligga på tio procent – har till midnatt lördag på sig att ta sig i mål.

Förutsättningarna gick inte att klaga på. Strax under 20 grader under kvällen, något lägre under natten, men hela tiden uppehåll och måttliga vindar. För lördagen spås temperaturen stiga uppåt 24-25 grader.

Men det gäller också att vara förberedd för 30 mil på sadel. Före start träffar vi Leif Dovhammar, Tystberga, Dag Renstrand, Örebro, och Lars Pettersson, Falköping, tre herrar i dryga 70-åråldern som avverkat respektive 49, 47 och 46 rundor. Trots rutinen intygade trion att rekommenderade träningsdosen om minst 100 mil fortfarande är ett måste.

– Lite har väl musklerna vant sig genom åren, men samtidigt blir man ju äldre, menar trion.

Varför återkommer man i loppet över 40 gånger?

– Vi har lärt känna varandra och har trevligt ihop. Vi är med i Veteranklubben och via den får vi hjälp med samordningen så att vi kan starta samtidigt, säger Dag Renstrand.

Apropå veteraner: Lars-Åke Åkerman och Stig Johansson har startat i alla loppen. Fanns nu alltså med på startlinjen för 54:e gången.

En klassisk förberedelse är även att käka pasta före loppet och Motalas restauranger serverar just inget annat i samband med Vätternrundan.

– Pasta, potatis, ja kolhydrater överhuvudtaget är viktigt. Det funkar, säger Jan Matsson, från Stockholmstrakten efter avslutad portion spagetti och köttfärssås.

Två timmar senare väntade hans 25:e start i loppet. Den här gången tillsammans med ett mindre kompisgäng.

Startgrupperna släpptes i väg under hela natten. Efter ett uppehåll under lördagsförmiddagen startas det igen vid middagstid då de snabbkörande grupperna släpps iväg.