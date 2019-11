Superior Challenge är Nordens största MMA-gala och i december förra året gick Irman Smajic sin proffsdebut just där mot Malik Jahmaze. Det blev vinst i debuten och också vinst under Linköpings egna MMA-gala, Excellence fighting championschip, mot Ivan Vicic. Planen var att han skulle in i buren på nytt i Linköping, men då det var svårt att hitta en motståndare till honom blev det aldrig av.

– De skakade inte fram någon motståndare i slutändan heller och när det var två och en halv vecka kvar hade jag även lite småskador. Då sa jag att jag skippar Excellence. För även om de hade fått fram ett motstånd hade jag haft två veckor på mig att förbered mig. Det känner inte jag att jag vill lägga tid på. Man ska ha en camp på fyra till åtta veckor innan, säger Smajic.

Linköpingsfightern, som bland annat vunnit två VM-guld som A-klassfighter i landslaget, går nu sin tredje proffsfight den sjunde december mot spanjoren Jose Agustin – en motståndare som har ett record på 6–12.

– Jag har blivit utmanad av flera fighters som backat ur. För en vecka sedan blev det klart att jag ska möta Jose Augustin, säger Smajic och fortsätter:

– Jag kollade vad som fanns på Youtube om honom. Det verkar som han ofta trycker upp sin motståndare mot buren och försöker få ner dem, men lyckas väldigt sällan. Han verkar gå ut hårt med att svinga och sedan luta sig mot buren för att vila.