39-åringen, som la av i våras och som nu är assisterande general manager i LHC, gjorde tillfällig (?) comeback i helgen när Mjölby hockey mötte Vänersborg i division 2. Det blev förlust med 6–7 efter en svängig tillställning, men Persson verkade belåten efteråt.

– Det var jävligt kul och jag hade jätteroligt där ute. Det tog något byte innan man kom in i det men till slut så gick det väl hyfsat. Sen spelar det ingen roll hur gammal man är, det är alltid surt att förlora. Det hade varit kul att vinna men du blev det som det blev. Det är defensiven som vi tappar lite i och framför allt i slutet på den andra perioden, sa Niklas Persson till sporten.

Om en eventuell fortsättning hälsar han via sms under måndagen: "Vi får väl se, det var jäkligt kul att spela. Men det ska passa in i resten av pusslet också".

MHC:s sportchef Jakob Karlborg var belåten av det han såg och ser gärna att forwarden blir kvar säsongen ut.

– Han hade en tuff första period innan han kom in i det, han åkte på en hög klubba och slog ut en tand bland annat. Men efter det visade han klassen. Vi är absolut intresserade av att ha honom kvar, säger Jakob Karlborg.

Ingen i truppen som tog illa upp över att han gick in i laget direkt och spelade?

– Konkurrens har vi alltid, det var ingen som tjurade ihop över det här. Tvärtom var det nog många som fick se och lära hur han jobbade före match och hur seriöst han tog det, säger Jakob Karlborg.

En ny kontakt ska tas, men räkna inte med Niklas Persson i onsdagens hemmamatch mot Värnamo.

– I och med att LHC har match samtidigt så är det nog inte aktuellt, säger Jakob Karlborg.