På förskolans tre avdelningar går cirka 50 barn mellan ett och fem år. Tio barn samt anställda fick evakuera till en annan förskola i Linköping efter explosionen.

Under måndagen hölls förskolan stängd, efter beslut av kommunens skolchef Christel Horsak.

På måndagen löste föräldrarna själva barnomsorgen. Från och med tisdagen ordnar kommunen barnomsorg för alla barnen.

– Var och en av vårdnadshavarna kommer att få besked via mejl under måndag eftermiddag. Mina kollegor sitter och mejlar ut informationen om var de får barnomsorg från och med tisdagen, säger Annika Bladh, förskolechef.

Hon vill inte svara på var barnen kommer att få vara under tiden som förskolan Ådalagatan har stängt. Hon poängterar att det viktiga är att vårdnadshavarna får veta detta, och det får de via mejl. Om barnen kommer att få vara på samma ställe under hela tiden vill hon inte heller säga.

De har inte fått några uppgifter om när förskoleverksamheten kan startas upp i lokalerna på Ådalagatan igen. De vet inte heller om lokalen skadats på något sätt i explosionen.

– Alla vårdnadshavare har blivit uppringda av biträdande förskolechefen personligen, hon har talat om läget då. Det känns som att de har varit nöjda och att de har uppskattat att de har fått ett personligt samtal, säger Annika Bladh.

Hon är vid 17-tiden på måndagen nästan säker på att de har lyckats nå alla vårdnadshavare till barnen som går på förskolan Ådalagatan.