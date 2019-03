På tisdagen presenterade Mirum galleria i Norrköping sina framtidsplaner med ett stort eventcenter på 4 000 kvadratmeter. Samtidigt berättade Depot Mantorp om sina planer på ett köpcentrum med bland annat ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger. Lägg till byggandet av Lalandia i Motala och ett Kolmårdens djurpark som satsar mycket på upplevelser.

– Mirum gör helt rätt i sin satsning att erbjuda någon form av upplevelse. Det är jättebra att det blir mycket som händer i regionen, folk drar folk. Deras satsning är bra för Norrköping, säger Thobias Lindqvist.

Han klargör också:

|

– Det som vi bygger är fem gånger så stort jämfört med det som Mirum tänker bygga och blir ett upplevelsecentrum för hela familjen. Jag tycker inte vi blir konkurrenter.

Thobias Lindqvist ser heller ingen konkurrenssituation med nya Lalandia i Motala.

– Nej, Vi erbjuder en annan totalupplevelse än vad Lalandia kan erbjuda. Tillkomsten av Lalandia gör att mer folk rör sig i regionen och det gynnar även oss, förklarar han.

Inte heller Peter Löfquist, centrumchef Mirum galleria, ser något motsatsförhållande mellan allt som håller på att hända i regionen.

– Den paketering som vi gör känns väldigt modern och unik för Norrköping med omnejd. Jag kan inte se att en satsning i Mantorp skulle påverka vår utveckling i negativ riktning. Det är mer så att ju mer som händer i regionen, gör att fler människor kommer hit och stärker våra verksamheter, säger han.

Det nya eventcentret på Mirum Galleria, går under namnet Knock'em down, och ska vara klart hösten 2019.

Depot Mantorps satsning heter The One och marknadsförs som Östergötlands svar på Mall of Scandinavia.

– Byggstart är planerad till kvartal två 2020 och planen är att öppna julen 2021 eller senast till sommaren 2022, säger Thobias Lindqvist.