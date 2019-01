LÄS MER: Klart: Stjärnan tillbaka i LFC

Min kollega Per Bergsten skrev en krönika för ett tag sedan om att Stina Blackstenius inte är det som LFC behöver mest just nu. Jag höll med om allt han skrev i krönikan. Hon är inte den spelaren som LFC behöver mest när det gäller fotbollen på planen. Missförstå mig rätt, hon är en spelare i toppklass och skulle ge spets till vilket allsvenskt lag som helst. Men eftersom klubben redan har värvat in Mimmi Larsson, som är samma spelartyp som henne, var inte just en djupledsgående anfallare högst upp på listan över vad LFC behöver. Dock så anser jag att Vadstenatjejen verkligen är någon som behövs och tillför något extra när det gäller att få klubbens varumärke att bli ännu starkare.

Just nu har LFC en bra blandning av alla sorters spelartyper som krävs för att komma i toppen av tabellen fotbollsmässigt, men också att sticka ut i dagens mediesamhälle. De har Nilla Fischer som är ett namn som syns och hörs när det gäller jämställdhetskampen, de har den framstående KosovareAsllani som är bra på att ge snabba och lite kaxiga citat som gärna klickas och delas hos kvällspressen och sedan Anna Oskarsson och Dejan Hashemi som är riktiga framtidsspelare som har möjligheten att få sitt stora genombrott i år. Allt detta tillsammans gör att LFC kommer vara otroligt spännande att följa både på och utanför planen. Nu när även Stina Blackstenius är tillbaka är hon pricken över i:t. Det är alltid positivt när publiken även kan känna någon slags lokal tillhörighet till spelarna på planen – det är där Stina kommer in i bilden.

LFC har egentligen alla ingredienser för att kunna synas och göra ett stort avtryck nu både på och utanför planen.

Men.

De måste bli bättre på att använda sig av sina profiler i laget i sina egna kanaler. Det gäller att våga lyfta fram dessa personligheter och låta de ta de aktuella samhälls- och fotbollsdebatterna.

Samtidigt är det viktiga att de spelarna som inte redan är ett starkt varumärke i sig själva får utrymme för att bli det. Nu för tiden handlar det inte bara om att spela en bra fotboll utan det handlar också om att publiken vill känna en tillhörighet och kanske kunna relatera till individerna på planen. Kommunikation är A och O. Även där kan LFC bli ledande för svensk damfotboll – om de vågar och vill.