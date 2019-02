– Vi visste inte om någonting och hade inte fått några indikationer på att laget skulle läggas ner. Vi trodde att det var ett vanligt möte så många av föräldrarna var inte ens på plats. Det blev en dålig uppslutning med tanke på hur viktigt ämnet var, berättar en av föräldrarna i F19-laget som vill vara anonym.

Under onsdagen presenterades Stina Blackstenius som nyförvärv till LFC:s A-lagstrupp och under kvällen lades utvecklingslaget ner. Det var ljus och mörker för den lokala flick- och damfotbollen under samma dygn. Det var kort och koncist som informationen tillgavs: LFC lägger omgående ner F19-laget.

– Man får inte glömma att laget består av unga tjejer där de flesta precis blivit myndiga och går i skolan. Det blir ett läge där de vuxna ger informationen och ungdomarna har svårt att svara för sig själva och sitter helt chockade och ledsna. De såg hela sina karriär gå i kras och många grät, berättar föräldern.

Enligt LFC:s styrelse är anledningen till att laget läggs ner att huvudtränaren blivit sjuk och att de inte hittat någon ersättare. Nu undrar en större föräldragrupp hur allting har kunnat gå så snett.

– De skyller allting på att den stackars tränaren har blivit sjuk. Det var det enda man hade att skylla på. Han blev sjuk innan jul så frågan är hur mycket de gått in för att hitta en ersättare. De säger att de ska vara en klubb som ska vara på världsnivå... Kollar man inte utanför länet då även när det gäller tränarrekrytering? Det finns många unga kill- och tjejtränare som skulle se det som sitt livs chans att få ta hand om LFC:s utvecklingslag. Vi tycker inte att styrelsen har tagit något ansvar alls och samtidigt går de runt och glassar och skryter om att man tagit hem Stina Blackstenius. De är glada över att de fått tillbaka en lokal anknytning i Stina men samtidigt skrotar de ett helt talanglag, säger föräldern och suckar.

Vad händer med tjejerna nu då?

– Ingen vet någonting. Flera har blivit kontaktade av andra klubbar, men det blir de varje år vid den här tiden. Vissa sitter fast med studier i Linköping och har svårt att röra på sig direkt. Då blir det riktigt illa. Det är inte bra i den här åldern att tappa ett halvår med bra träningar och utvecklingsmöjligheter, säger föräldern och fortsätter:

– De har lurat hit tjejer från andra län. Tjejerna har hyrt lägenheter och börjat skolan här. De kan inte bara sticka härifrån. Frågan ställdes om dessa tjejer i alla fall kunde få träna med LFC:s A-lag under tiden de försöker hitta en lösning... men det var bara ett blankt nej. Det jag vill ska belysas är hur illa styrelsen skött det här.

En till faktor som föräldrarna tar upp är att flera sponsorer gått in just för att klubben har en talangutveckling med lokal anknytning samtidigt som några sponsorer också har sina döttrar i F19-laget som nu lagts ner. Därmed kan beslutet även drabba klubben ekonomiskt.

– Det ska bli intressant att se hur mycket av de pengarna som kommer skjutas in nästa år. Det är i alla fall fyra sponsorer som jag vet är väldigt besvikna på det här beslutet eftersom jag själv har kontakter inom näringslivet. Många är med i det här för att de gillar den lokala anknytningen. Jag tror att det här kommer att drabba klubben ekonomiskt. Men så långt har de nog inte tänkt, säger föräldern.

– Styrelsen har sagt att de kanske vill bilda ett nytt lag nästa år. Men nu har de ju redan skrotat en talanggrupp och dessa tjejer kommer inte direkt stå på kö och vänta till nästa år.