Målvakterna

Bästa målvakterna vinner. Så är det nästan alltid. I höstas gick inte att komma från känslan att Florence Schelling saknades enormt i LHC och Eveliina Suonpää såg inte ut att vara den sista utpost som krävdes för att ha chans på guld. Men finländskan har blivit allt bättre och har i slutspelet en räddningsprocent på magiska 94,82. Fortsätt så. På andra sidan: stabila svenska landslagsmålvakten och LHC-bekantingen Sara Grahn, som gör sin första säsong i Norrbotten.

Finnkampen

Luleå har en hel massa finska profiler och några av nationens främsta damspelare. Men låt oss välja välmeriterade forwardsduon Michelle Karvinen vs Susanna Tapani. Kompisar i finska landslaget, konkurrenter nu. Karvinen har öst in poäng i högsta svenska ligan länge nu och tagit Luleå till flera SM-guld. Tapani värvades sent till LHC för att ersätta Lara Stalder och blivit allt bättre under kvartsfinal och semifinal. Kan finnas ännu mer att ta ut där.

Stjärnmötet

Karvinen och Tapani har vi redan nämnt. Men det finns fler. Luleås lagkapten Jenni Hiirikoski räknas inte för inte som en av världens bästa backar. I SDHL blev det under säsongen 63 poäng på 34 matcher. Som back. Hon följdes i interna poängligan närmast av Emma Nordin (59), Michelle Karvinen (56) och Noora Tulus (53). Kan jämföras med LHC:s topptrio med Kennedy Marchment (52), Pernilla Winberg (42), Sidney Morin (38) och skadade Lara Stalder (38).

Mentala spelet

Fråga hundra utomstående personer i hockey-Sverige och förmodligen är det 99 som säger att Luleå tar det här. Förmodligen också i tre raka med tanke på hur säsongen sett ut. Det ger LHC ett skönt mentalt läge med allt att vinna. Precis på samma sätt som i fjol och då gick det faktiskt till en avgörande match. Luleå slog HV i tre raka i semifinalen, men det var överraskande jämnt. Med tanke på upplägget ligger LHC:s stora chans att överraska direkt och vinna match ett.

Publikmatchen

Med tanke på hur det sett ut tidigare borde det väl inte bli så till mycket match här. Så här långt i slutspelet snittar Luleå 1 367 åskådare på sina (två) hemmamatcher, medan LHC ligger på 184 på sina fyra. Men nu är det slutspel, herrlaget haltar – och då kanske publiken även vaknar i Linköping? En kraftsamling ska göras för att öka intresset och för att få folk till Stångebro.